«Перестал смеяться»: Путин рассказал, как на нем отразилась спецоперация

Президент России Владимир Путин сказал, что из-за спецоперации РФ на Украине стал меньше шутить и почти перестал меняться. Об этом глава государства сообщил на «Прямой линии».
«Мы все меняемся, каждый день, каждый час, я думаю, что все меняются, но эти два с лишним года были серьезным испытанием для всех. И для меня, скажу откровенно. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — рассказал Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что стал совершенствовать свои навыки в сосредоточении внимания на принятии решений.
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