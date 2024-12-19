«Перестал смеяться»: Путин рассказал, как на нем отразилась спецоперация

Путин рассказал, что из-за СВО он почти перестал смеяться
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Глава РФ Владимир Путин заявил, что СВО сильно отразилась на нем
Глава РФ Владимир Путин заявил, что СВО сильно отразилась на нем Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент России Владимир Путин сказал, что из-за спецоперации РФ на Украине стал меньше шутить и почти перестал меняться. Об этом глава государства сообщил на «Прямой линии».

«Мы все меняемся, каждый день, каждый час, я думаю, что все меняются, но эти два с лишним года были серьезным испытанием для всех. И для меня, скажу откровенно. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — рассказал Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что стал совершенствовать свои навыки в сосредоточении внимания на принятии решений.

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Президент России Владимир Путин сказал, что из-за спецоперации РФ на Украине стал меньше шутить и почти перестал меняться. Об этом глава государства сообщил на «Прямой линии». «Мы все меняемся, каждый день, каждый час, я думаю, что все меняются, но эти два с лишним года были серьезным испытанием для всех. И для меня, скажу откровенно. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — рассказал Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что стал совершенствовать свои навыки в сосредоточении внимания на принятии решений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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