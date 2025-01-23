Киноблогер Badcomedian не поверил в успех Юрия Борисова на «Оскаре»

Киноблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, выразил мнение, что российский актер Юрий Борисов, номинированный на «Оскар», не смог полностью раскрыть свой талант в фильме «Анора». По его словам, в этом фильме актера затмили другие два персонажа.
«Мне кажется, в картине „Анора“ он не раскрылся в полной мере, но стоит порадоваться, что его номинировали. Клево, супер. Для меня его затмили коллеги по площадке — два других персонажа, а в целом то, что его номинировали, — круто, вопросов нет. Только радость», — высказался Баженов в интервью News.ru.
BadComedian также отметил ограниченность возможностей для проявления актерского таланта Юрия Борисова в сценах, которые прописаны для его роли в картине. Он уточнил, что шансов на победу у Борисова не много из-за лучших актерских условий у конкурентов, но сам факт номинации уже является значимым достижением для артиста.
Юрия Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль второго плана — бандита Игоря в фильме Шона Бейкера «Анора». Его конкурентами за награду будут Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Киран Калкин. Вскоре российский актер сам впервые высказался о номинации, сказав, что испытывает много эмоций, а его телефон разрывается от звонков.
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