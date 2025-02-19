Песков: в мире найдутся недовольные нормализацией отношений Россией и США

В мире найдутся те, кто будет недоволен нормализацией диалога между РФ и США, и они будут делать все, чтобы прервать этот диалог. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США. И очевидно, что эти „те“ будут что-то делать, чтобы этот подорвать этот диалог», — заявил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в telegram-канале последнего.
Чего угодно можно ждать, в частности, от киевского режима, добавил пресс-секретарь президента. Он отметил, что российской стороне в этих условиях нужно постоянно быть начеку. Так Песков прокомментировал сообщения о планах Украины устроить теракты против российских дипмиссий.
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