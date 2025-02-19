Песков: в мире найдутся недовольные нормализацией отношений Россией и США

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Песков заявил, что диалог России и США могут пытаться подорвать
Песков заявил, что диалог России и США могут пытаться подорвать Фото:
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В мире найдутся те, кто будет недоволен нормализацией диалога между РФ и США, и они будут делать все, чтобы прервать этот диалог. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США. И очевидно, что эти „те“ будут что-то делать, чтобы этот подорвать этот диалог», — заявил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в telegram-канале последнего.

Чего угодно можно ждать, в частности, от киевского режима, добавил пресс-секретарь президента. Он отметил, что российской стороне в этих условиях нужно постоянно быть начеку. Так Песков прокомментировал сообщения о планах Украины устроить теракты против российских дипмиссий.

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В мире найдутся те, кто будет недоволен нормализацией диалога между РФ и США, и они будут делать все, чтобы прервать этот диалог. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «В мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США. И очевидно, что эти „те“ будут что-то делать, чтобы этот подорвать этот диалог», — заявил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в telegram-канале последнего. Чего угодно можно ждать, в частности, от киевского режима, добавил пресс-секретарь президента. Он отметил, что российской стороне в этих условиях нужно постоянно быть начеку. Так Песков прокомментировал сообщения о планах Украины устроить теракты против российских дипмиссий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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