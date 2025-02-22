Мошенники придумали новую схему в преддверии 23 февраля

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с выплатами бойцам СВО и действующим военнослужащим. Злоумышленники отправляют на электронные почты сообщения о единовременной денежной выплате в преддверии Дня защитника Отечества. Такие сообщения являются фейковыми, сообщили силовики.
«В преддверии Дня защитника Отечества злоумышленники распространяют новую схему мошенничества. На электронные почты приходят письма с сообщением о том, что ветеранам специальной военной операции, а также действующим военнослужащим, участвующим в боевых действиях, будет предоставлена единовременная денежная выплата, для получения которой нужно „направить заявление в свою воинскую часть или же в учреждение, где был подписан контракт“. Данное сообщение — фейк, а адрес, с которого ведется рассылка, не имеет никакого отношения к военному ведомству», — сказал собеседник ТАСС.
В силовых структурах призвали не отвечать на подобные сообщения, не скачивать никаких вложений, прикрепленные к ним файлы, не переходить по ссылкам, указанным в этих письмах. «Заявления никому писать не надо. Таким образом злоумышленники хотят перегрузить делопроизводителей и военкоматы», — добавил он в разговоре с агентством.
Ранее стало известно об еще одной уловке мошенников. В преддверии 23 Февраля они начали массово создавать фальшивые сайты-однодневки с подарками по заниженным ценам. Однако до покупателя такие товары никогда не дойдут. Об этом сообщила интернет-аналитик, эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс.
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