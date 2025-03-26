26 марта 2025

Политолог рассказал о позорной тактике ВСУ по отношению к телам иностранных наемников

Политолог Скачко: ВСУ уродуют тела иностранных наемников, чтобы скрыть потери
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт раскрыл почему ВСУ уродуют тела наемников
Эксперт раскрыл почему ВСУ уродуют тела наемников Фото:

Украинское командование отдает приказы об умышленном уродовании тел погибших иностранных наемников с целью сокрытия реальных потерь. Об этом заявил политолог Владимир Скачко.

«Уничтожается возможность идентификации — и государственной, и национальной. Это делается, чтобы не провоцировать ненужное противодействие, например, в той же ООН, ОБСЕ или в других международных структурах», — пояснил Скачко NEWS.ru. Он предположил, что уничтожение признаков идентификации может быть вызвано требованиями со стороны государств, откуда прибыли эти наемники.

Ранее в Курской области были обнаружены обезглавленные тела иностранных наемников, что, по мнению генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, является методом ВСУ для сокрытия личностей погибших, чтобы их нельзя было идентифицировать. Следственный комитет России подтвердил, что такие действия украинской стороны направлены на стирание личных данных участников конфликта.

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Украинское командование отдает приказы об умышленном уродовании тел погибших иностранных наемников с целью сокрытия реальных потерь. Об этом заявил политолог Владимир Скачко. «Уничтожается возможность идентификации — и государственной, и национальной. Это делается, чтобы не провоцировать ненужное противодействие, например, в той же ООН, ОБСЕ или в других международных структурах», — пояснил Скачко NEWS.ru. Он предположил, что уничтожение признаков идентификации может быть вызвано требованиями со стороны государств, откуда прибыли эти наемники. Ранее в Курской области были обнаружены обезглавленные тела иностранных наемников, что, по мнению генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, является методом ВСУ для сокрытия личностей погибших, чтобы их нельзя было идентифицировать. Следственный комитет России подтвердил, что такие действия украинской стороны направлены на стирание личных данных участников конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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