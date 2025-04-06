Аэропорт Пулково не подтвердил перенос сроков строительства второй очереди

Оператор петербургского аэропорта Пулково, компания «Воздушные ворота Северной столицы», ответила на информацию о переносе сроков строительства на 2027 год. В настоящее время ведется активная работа по согласованию проектной документации и корректировке правил землепользования и планировки.
«Все необходимые подготовительные работы идут по плану: разработка и согласование проектной документации. Сроки начала строительства будут обозначены после получения необходимой разрешительной документации», — рассказал оператор воздушной гавани «Деловому Петербургу». На данный момент также вносятся изменения в правила землепользования и проект территориального планирования (ПТТ). Эти изменения уже получили одобрение на уровне городского Генплана.
Ранее появилась информация о возможном переносе сроков строительства второй очереди аэропорта на 2027 год. Основной причиной задержки стала высокая стоимость заемных средств, которые планируется привлекать для финансирования проекта. Стоит отметить, что аэропорт успешно погасил кредит, взятый на строительство первой очереди.
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