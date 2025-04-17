17 апреля 2025
16 апреля 2025

Петербургский Политех получит 20 млн на создание конструкторских бюро

© Служба новостей «URA.RU»
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На первый конкурс поступило 178 заявок из 81 субъекта России
На первый конкурс поступило 178 заявок из 81 субъекта России Фото:

Министерство науки и высшего образования России объявило победителей первого конкурса студенческих конструкторских бюро (СКБ). Пять вузов страны получат государственные субсидии в размере 20 миллионов рублей на создание и развитие таких бюро, в их числе Петербургский политехнический университет Петра Великого. Остальные десять вузов получат гранты в размере пяти миллионов рублей.

«15 вузов — победителей конкурса Минобрнауки России получат субсидии на создание и развитие студенческих конструкторских бюро», — пишет пресс-служба Правительства РФ в официальном telegram-канале. Как отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, сегодня в России действует 676 студенческих конструкторских бюро, в которых задействованы более 100 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых. Участники СКБ получают уникальные возможности для проектирования собственных разработок, оформления патентов и последующего трудоустройства по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, на первый конкурс поступило 178 заявок из 81 субъекта России, что свидетельствует о высокой востребованности инициативы. Победители получат субсидии на создание новых и развитие действующих СКБ, а также на приобретение современного оборудования.

По направлению «Студенческое конструкторское лидерство» грантовую поддержку в размере 20 миллионов рублей каждый получили следующие вузы:

  • Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана;
  • Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;
  • Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева;
  • Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
  • Кубанский государственный технологический университет.

В направлении «Создание и развитие студенческого конструкторского бюро» гранты по пять миллионов рублей получили:

  • Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова;
  • Южный федеральный университет;
  • Донецкий национальный технический университет;
  • Курский государственный университет;
  • Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова;
  • Северо-Кавказский федеральный университет;
  • Государственный университет управления;
  • Пензенский государственный университет;
  • Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского;
  • Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова.

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Министерство науки и высшего образования России объявило победителей первого конкурса студенческих конструкторских бюро (СКБ). Пять вузов страны получат государственные субсидии в размере 20 миллионов рублей на создание и развитие таких бюро, в их числе Петербургский политехнический университет Петра Великого. Остальные десять вузов получат гранты в размере пяти миллионов рублей. «15 вузов — победителей конкурса Минобрнауки России получат субсидии на создание и развитие студенческих конструкторских бюро», — пишет пресс-служба Правительства РФ в официальном telegram-канале. Как отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, сегодня в России действует 676 студенческих конструкторских бюро, в которых задействованы более 100 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых. Участники СКБ получают уникальные возможности для проектирования собственных разработок, оформления патентов и последующего трудоустройства по приоритетным направлениям научно-технологического развития. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, на первый конкурс поступило 178 заявок из 81 субъекта России, что свидетельствует о высокой востребованности инициативы. Победители получат субсидии на создание новых и развитие действующих СКБ, а также на приобретение современного оборудования. По направлению «Студенческое конструкторское лидерство» грантовую поддержку в размере 20 миллионов рублей каждый получили следующие вузы: В направлении «Создание и развитие студенческого конструкторского бюро» гранты по пять миллионов рублей получили:
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