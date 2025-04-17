Петербургский Политех получит 20 млн на создание конструкторских бюро

Министерство науки и высшего образования России объявило победителей первого конкурса студенческих конструкторских бюро (СКБ). Пять вузов страны получат государственные субсидии в размере 20 миллионов рублей на создание и развитие таких бюро, в их числе Петербургский политехнический университет Петра Великого. Остальные десять вузов получат гранты в размере пяти миллионов рублей.
«15 вузов — победителей конкурса Минобрнауки России получат субсидии на создание и развитие студенческих конструкторских бюро», — пишет пресс-служба Правительства РФ в официальном telegram-канале. Как отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, сегодня в России действует 676 студенческих конструкторских бюро, в которых задействованы более 100 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых. Участники СКБ получают уникальные возможности для проектирования собственных разработок, оформления патентов и последующего трудоустройства по приоритетным направлениям научно-технологического развития.
По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, на первый конкурс поступило 178 заявок из 81 субъекта России, что свидетельствует о высокой востребованности инициативы. Победители получат субсидии на создание новых и развитие действующих СКБ, а также на приобретение современного оборудования.
По направлению «Студенческое конструкторское лидерство» грантовую поддержку в размере 20 миллионов рублей каждый получили следующие вузы:
- Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана;
- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева;
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
- Кубанский государственный технологический университет.
В направлении «Создание и развитие студенческого конструкторского бюро» гранты по пять миллионов рублей получили:
- Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова;
- Южный федеральный университет;
- Донецкий национальный технический университет;
- Курский государственный университет;
- Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова;
- Северо-Кавказский федеральный университет;
- Государственный университет управления;
- Пензенский государственный университет;
- Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского;
- Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова.
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