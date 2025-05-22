Стали известны планы Трампа на лето

Трамп примет участие в саммите G7
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Трамп отправится на международный форум
Трамп отправится на международный форум Фото:

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите лидеров «Большой семерки» (G7), который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Трамп отправится в Канаду для участия в саммите лидеров G7, который пройдет с 15 по 17 июня», — отметили в Белом доме в своем аккаунте в Х. Форум пройдет в июне в курортном районе Кананаскис (провинция Альберта).

Ранее Дональд Трамп заявлял, что считает нынешний момент неподходящим для возвращения России в G7, несмотря на то, что назвал исключение России из группы ошибкой. По словам Трампа, если бы Россия оставалась в составе «восьмерки», возможно, удалось бы избежать нынешнего военного конфликта. В Кремле отмечали, что Москва сейчас уделяет больше внимания сотрудничеству в рамках G20.

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Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите лидеров «Большой семерки» (G7), который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. «Президент Трамп отправится в Канаду для участия в саммите лидеров G7, который пройдет с 15 по 17 июня», — отметили в Белом доме в своем аккаунте в Х. Форум пройдет в июне в курортном районе Кананаскис (провинция Альберта). Ранее Дональд Трамп заявлял, что считает нынешний момент неподходящим для возвращения России в G7, несмотря на то, что назвал исключение России из группы ошибкой. По словам Трампа, если бы Россия оставалась в составе «восьмерки», возможно, удалось бы избежать нынешнего военного конфликта. В Кремле отмечали, что Москва сейчас уделяет больше внимания сотрудничеству в рамках G20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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