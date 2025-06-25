25 июня 2025

Проблемы с двигателем возникли у летевшего над Россией самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Пилоты самолета подали сигнал тревоги из-за проблем с двигателями, пишет Aviaincident
Пилоты самолета подали сигнал тревоги из-за проблем с двигателями, пишет Aviaincident Фото:

Самолет Turkish Airlines объявил аварийную тревогу в небе над Россией из-за проблемы с двигателем. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident в ночь на 25 июня. Позднее, как сообщают авторы поста, самолет благополучно совершил посадку.

«Турецкие авиалинии. А321. Проблема с двигателем. 25.06.2025 02.45 (мск)», — говорится в сообщении. Как отмечают авторы канала, самолет в итоге приземлился благополучно.

В приемной московского РЦ ЕС ОрВД не смогли сразу предоставить комментарий по теме публикации. URA.RU направило запрос в Росавиацию, ответ ожидается.

Ранее, схожий инцидент произошел с самолетом авиакомпании Red Wings, следовавшим из Нового Уренгоя в Екатеринбург. У воздушного судна возникли проблемы с правым двигателем, однако экипаж смог благополучно посадить самолет без объявления тревоги.

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Самолет Turkish Airlines объявил аварийную тревогу в небе над Россией из-за проблемы с двигателем. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident в ночь на 25 июня. Позднее, как сообщают авторы поста, самолет благополучно совершил посадку. «Турецкие авиалинии. А321. Проблема с двигателем. 25.06.2025 02.45 (мск)», — говорится в сообщении. Как отмечают авторы канала, самолет в итоге приземлился благополучно. В приемной московского РЦ ЕС ОрВД не смогли сразу предоставить комментарий по теме публикации. URA.RU направило запрос в Росавиацию, ответ ожидается. Ранее, схожий инцидент произошел с самолетом авиакомпании Red Wings, следовавшим из Нового Уренгоя в Екатеринбург. У воздушного судна возникли проблемы с правым двигателем, однако экипаж смог благополучно посадить самолет без объявления тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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