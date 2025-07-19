Как понять, будет ли урожай огурцов: советы садовода

Огурцы — довольно капризная культура: их урожай зависит не только от солнца и полива, но и от ночной температуры. Если столбик термометра опускается ниже определенных значений, растения замирают, а завязи желтеют. Как по погоде предсказать урожай, когда собирать плоды и какие ошибки губят грядки —URA.RU рассказала садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.
Почему огурцы могут не уродиться
В отличие от других овощей, например, картофеля, огурцы чрезвычайно чувствительны к перепадам температуры. Особенно важна ночная температура, именно она определяет, пойдут ли растения в рост или замрут. При ночных показателях ниже +16 градусов у огурцов резко замедляется обмен веществ: завязи перестают развиваться, растение «замирает». А если к этому добавляются затяжные дожди и высокая влажность, завязи начинают желтеть и отмирать.
«Урожай огурцов довольно предсказуем. Он зависит полностью от погодных условий — так что легко предсказать, будет ли урожай обильным или нет, глядя на термометр», — отмечает Светлана Самойлова.
Садоводы с опытом знают: нет смысла ждать урожай в холодные ночи, даже если днем стоит жара. Зато стоит погоде наладиться — и буквально через три-пять дней у огурцов вновь начинается активный рост.
Как понять, будет ли урожай огурцов
Самый простой способ предсказать урожай огурцов — регулярно следить за термометром. Ночная температура выше +16 градусов в течение нескольких суток — это практически гарантия того, что через 3–5 дней можно ожидать активный рост и появление плодов. Садоводы даже придумали на этот счет поговорку: «Пошли теплые ночи — готовь банки для засолки».
Если же ночи холодные, а завязей на плетях много, не стоит паниковать. Главное — дождаться стабилизации температуры. Огурцы быстро восстанавливаются и буквально «нагоняют» упущенное при благоприятных условиях. Важно, чтобы в этот момент растения были здоровыми, хорошо подкормленными и не поражены болезнями.
«Кстати, есть интересная примета, которая помогает определить, какая культура даст самый богатый урожай. Для этого еще весной, в рассадный период, нужно посмотреть, какая рассада развивается быстрее других — эта культура и порадует богатым урожаем в этом году», — рассказала Светлана Самойлова.
Когда оптимально убирать огурцы
Сбор огурцов — дело не разовое, а почти ежедневное. Особенно в пик сезона, когда растения плодоносят активно. Убирать огурцы лучше рано утром или вечером, когда плоды сочные и плотные. При этом важно не допускать перерастания — крупные, перезрелые огурцы замедляют образование новых завязей, что напрямую влияет на общий объём урожая.
Если погода теплая и влажная, осматривайте кусты каждый день. Опытные огородники советуют не ждать, пока огурцы достигнут «магазинного» размера — молодые, средние по длине плоды вкуснее, полезнее и стимулируют растение к дальнейшему плодоношению.
Также важно учитывать, что в прохладную погоду темпы созревания снижаются. В такие периоды уборку можно проводить раз в два дня, но обязательно — регулярно, чтобы не перегружать плети.
Что влияет на размер и количество плодов
Огурцы очень отзывчивы на грамотный уход, и несколько простых факторов могут в разы увеличить урожайность.
Прежде всего, это тепло. Как уже говорилось, без теплых ночей завязи не развиваются, а рост прекращается. Кроме того, огурцам нужен регулярный полив — желательно теплой водой, вечером или рано утром, особенно в жару. При засухе растения сбрасывают завязи или дают крючковатые плоды.
Важна и подкормка. В июле и августе особенно эффективны жидкие органические удобрения — настой коровяка, травяной настой, гумат калия. Вносить их нужно под корень, избегая попадания на листья.
Еще один ключевой момент — сбор урожая. Чем чаще вы срываете плоды, тем больше образуется новых. Это физиология растения: цель огурца — дать семена, а если плоды убираются, растение продолжает «стараться».
Ну и, конечно, место посадки. Огурцы любят солнце и защищенные от ветра участки. Даже легкая полутень может уменьшить урожай вдвое.
Болезни и вредители огурцов: на что обратить внимание в августе
Август — месяц повышенной опасности для огуречных грядок. Постепенное снижение температуры, перепады влажности, обильные росы — все это создает идеальные условия для развития заболеваний.
На первом месте по опасности — мучнистая роса. Белый налет на листьях — ее первый признак. Как только вы его заметили, нужно срочно обработать растения биопрепаратами, или, если болезнь распространилась широко — более сильными фунгицидами. Оставлять пораженные листья нельзя, ведь они быстро становятся источником инфекции для всей грядки.
Также следует опасаться гнили и антракноза, особенно если август влажный. Признаки — бурые пятна, скручивание листьев, мокрые участки на плодах.
Из вредителей в августе чаще всего досаждают тля и паутинный клещ. Эти насекомые высасывают соки из листьев, ослабляя растения и снижая урожай. Их важно не просто обнаружить, но и регулярно контролировать численность. Биологические препараты подойдут для теплиц и открытого грунта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.