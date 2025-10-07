Суд решил судьбу владельца склада с паленым самогоном, от которого погибли люди в Ленобласти

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для одного из обвиняемых по делу о сбыте суррогатного алкоголя в Ленинградской области, где погибло 44 человека. Ход расследования находится на особом контроле у прокурора региона.
«По результатам рассмотрения ходатайства Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокурора Ленинградской области», — сообщила прокурора Ленинградской области в telegram-канале.
Как сообщает Следственный комитет, в Москве были задержаны еще двое подозреваемых по этому делу — из числа руководства и бенефициаров коммерческой организации, которая хранила спиртосодержащую продукцию.
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области выросло до 44 человек. По данным на 3 октября четверо пострадавших остаются в больницах, трое из них — в критическом состоянии. Все они отравились после употребления алкоголя, произведенного кустарным способом.
Ранее сообщалось, что число смертельно отравленных сурогатным алкоголем с метиловым спиртом в Ленинградской области увеличилось до 45. Об этом сообщил Следственный Комитет России в telegram-канале, передало информацию издание RT.
