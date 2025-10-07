Суд решил судьбу владельца склада с паленым самогоном, от которого погибли люди в Ленобласти

Суд арестовал владельца склада с паленым алкоголем в Ленобласти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд арестовал владельца склада с паленым алкоголем из-за гибели 44 человек в Ленобласти
Суд арестовал владельца склада с паленым алкоголем из-за гибели 44 человек в Ленобласти Фото:

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для одного из обвиняемых по делу о сбыте суррогатного алкоголя в Ленинградской области, где погибло 44 человека. Ход расследования находится на особом контроле у прокурора региона.

«По результатам рассмотрения ходатайства Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокурора Ленинградской области», — сообщила прокурора Ленинградской области в telegram-канале.

Как сообщает Следственный комитет, в Москве были задержаны еще двое подозреваемых по этому делу — из числа руководства и бенефициаров коммерческой организации, которая хранила спиртосодержащую продукцию.

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области выросло до 44 человек. По данным на 3 октября четверо пострадавших остаются в больницах, трое из них — в критическом состоянии. Все они отравились после употребления алкоголя, произведенного кустарным способом.

Ранее сообщалось, что число смертельно отравленных сурогатным алкоголем с метиловым спиртом в Ленинградской области увеличилось до 45. Об этом сообщил Следственный Комитет России в telegram-канале, передало информацию издание RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для одного из обвиняемых по делу о сбыте суррогатного алкоголя в Ленинградской области, где погибло 44 человека. Ход расследования находится на особом контроле у прокурора региона. «По результатам рассмотрения ходатайства Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокурора Ленинградской области», — сообщила прокурора Ленинградской области в telegram-канале. Как сообщает Следственный комитет, в Москве были задержаны еще двое подозреваемых по этому делу — из числа руководства и бенефициаров коммерческой организации, которая хранила спиртосодержащую продукцию. Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области выросло до 44 человек. По данным на 3 октября четверо пострадавших остаются в больницах, трое из них — в критическом состоянии. Все они отравились после употребления алкоголя, произведенного кустарным способом. Ранее сообщалось, что число смертельно отравленных сурогатным алкоголем с метиловым спиртом в Ленинградской области увеличилось до 45. Об этом сообщил Следственный Комитет России в telegram-канале, передало информацию издание RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...