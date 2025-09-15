Ведомости: в УК появятся новые составы преступлений

В Уголовном кодексе РФ появятся новые составы военных преступлений. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, устанавливающие ответственность за самовольное оставление места боя и отказ от использования оружия или военной техники.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ. Согласно им, устанавливается ответственность за самовольное оставление места боя и отказ от использования в бою оружия или военной техники. Изменения предлагается внести в ч. 2.1 ст. 332 (неисполнение приказа) УК РФ», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника — одного, близкого к комиссии, и второго в Белом доме. За действия по ч. 2.1 может грозить лишение свободы до пяти лет, по ч. 2.2 — от трех до десяти лет.
Кроме того, в проекте закона предлагается новая редакция части 2 статьи 348 УК РФ (утрата военного имущества). Она предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по сбережению оружия, боеприпасов или техники, если это привело к их утрате или оставлению противнику в военное время или при военном положении. Предусмотрено также примечание, устанавливающее основания для освобождения от уголовной ответственности в определенных случаях.
Разработчиком законопроекта выступает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»). Как отмечается в отзыве правительственной комиссии, проект требует доработки: в частности, необходимо четко определить понятие самовольного оставления места боя и обозначить критерии освобождения от ответственности, чтобы снизить риски коррупции.
