В аптеке предлагают купить лекарство «лучше прописанного». Это опасно?

Врачи жалуются на то, что в аптеках людям «назначают» препараты Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Между врачебным сообществом и аптечными сетями в России развернулась негласная война. По данным Национальной фармацевтической палаты, аптеки в 60% случаев навязывают покупателям препараты, с производителями которых они подписали маркетинговые договоры. Фактически это означает, что провизоры самовольно корректируют назначенное пациентам лечение, но при этом не несут за это никакой ответственности.

Наличие проблемы «URA.RU» подтвердили в Национальной медицинской палате (НМП) и Лиге защиты пациентов. «Многие наверняка сталкивались с тем, что в аптеках провизоры предлагали приобрести не назначенный доктором препарат, а лекарство дешевле, так называемый дженерик», — рассказал вице-президент НМП Евгений Чесноков. Он объяснил это тем, что «аптеки заточены на извлечение прибыли», поэтому в первую очередь стараются реализовать то, что выгодно им. По его словам, чаще всего такая проблема встречается в регионах, небольших городах.

Между врачами и аптечными сетями развернулась негласная война Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский также признал, что речь идет о массовом явлении. «Лично меня очень раздражает, когда ты приходишь в аптеку с назначением доктора, а тебе предлагают купить какой-то другой препарат, словно ты не лекарство, а колбасу выбираешь», — заявил он «URA.RU». В то же время он признал, что бороться с этим явлением в условиях рынка крайне сложно.

«Надо понимать две вещи: во-первых, провизор, предлагая приобрести тот или иной препарат, фактически ни за что не отвечает, — сообщил „URA.RU“ член Союза педиатров России Дмитрий Малых. — А во-вторых, он материально заинтересован в продажах». По его словам, подчас пациенты приобретают более дешевые аналоги из-за отсутствия денег на оригинальный препарат: «Эту проблему доктор и пациент должны тоже совместно обсудить и понять, на каком препарате возможно остановить выбор, с учетом имеющихся возможностей».

Представитель одной из аптечных сетей на условиях анонимности рассказал «URA.RU», что чаще всего провизор предлагает более дешевый препарат с одинаковым действующим веществом: «Дженерик может быть дешевле оригинального препарата примерно в 3-7 раз — например, один стоит 900 рублей, а другой — семь тысяч. Есть аналоги, которые очень хорошо себя зарекомендовали. При этом крайне редко случается, что в аптеках потребителям предлагают купить что-то дороже назначенного доктором препарата».

В то же время собеседник «URA.RU» признал, что некоторые более дешевые аналоги обладают куда большим спектром побочных эффектов.

Кроме того, порой их эффективность признается специалистами более низкой, по сравнению с оригиналом. «Основной расчет — на психологию покупателя. Клиент считает, что ему хотят действительно помочь сэкономить, а отнюдь не нажиться на нем», — пояснил представитель сети. Однако на деле, объясняет он, аптекарь, как правило, предлагает приобрести препараты тех производителей, с которыми заключены договоры: «В итоге врачи жалуются, что одна девочка-провизор берет на себя смелость „корректировать“ лечение по своему разумению. Последствия такой практики предсказать крайне сложно».

Назначение лечения — сугубо врачебное дело, напоминают медики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если у пациента не хватает средств на приобретение назначенного врачом лекарства, провизор может провести «некоторую замену, что вполне оправдано», утверждает в разговоре с «URA.RU» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. «Но чаще всего, чтобы повысить выручку, в аптеках предлагают докупить что-то дополнительно. Например, если человек приходит за антибиотиком, ему чаще всего рекомендуют приобрести пробиотик или витаминный комплекс», — пояснил эксперт.

Согласно исследованию аналитической компании Ipsos Healthcare за 2018 год, в 43% случаев покупатель, описав симптомы, просит фармацевта порекомендовать препарат. В большинстве случаев специалист советует то лекарство, на которое аптечная сеть имеет договор. При этом в 65% случаев пациент следует полученным рекомендациям. В общей сложности бонус сети, по оценкам Национальной фармацевтической палаты, может достигать 6 млн рублей.