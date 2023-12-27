Учителям отвели особую роль в спецоперации

Политическая элита подвела итог Года педагога и наставника

28 декабря 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обозначил главную роль современного учителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Особая роль учителей в период военной спецоперации обрела четкие черты. В идеологической борьбе с западной пропагандой педагогическое сообщество стало настоящей армией, которая в работе с детьми и подростками защищает Россию — ее историю, традиции и ценности. Это, как объяснили URA.RU эксперты, один из главных итогов Года педагога и наставника. На заседании Госсовета 27 декабря президент Владимир Путин заявил, что это — важная составляющая суверенитета страны. Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов снял с Елки желаний сначала две открытки детей, но после вернулся за третьей: заверил, что исполнит все мечты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Итоговое заседание Госсовета, на которое в Кремль собралась политическая элита страны, посвятили окончанию Года педагога и наставника. Но прежде чем перейти в зал, где все уже было готово к серьезному разговору, губернаторы приняли участие в акции «Елка желаний». Каждый взял на себя обязательство исполнить три детские мечты. Главы уральских регионов заверили журналиста URA.RU, что обязательно сделают это в последние дни уходящего года. Столько представителей политической элиты страны за одним столом собирается, пожалуй, один раз в году — на итоговом Госсовете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Путин Госсовет начал с поздравлений с наступающим новым годом: все-таки праздничная атмосфера в эти дни царит даже в самом строгом и торжественном зале Кремля — Георгиевском. Путин поблагодарил учителей, наставников, которых «объединяет одно устремление: чтобы дело, в которое они верят, было продолжено». «Чтобы приумножались знания и опыт, сохранялись традиции и ценности, развивались, шли вперед все, кто занимается этим благородным делом, а значит, и вся наша страна», — сказал он. Особые слова прозвучали в адрес учителей бойцов, которые сегодня находятся в зоне СВО. «Они вырастили этих ребят, воспитали настоящих мужчин, героев, — отметил Путин, — научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми». Пусть тема для разговора на Госсовете и серьезная, настроение у всех предновогоднее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слова русского педагога Константина Ушинского: «Воспитание, скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории», — Путин привел как подтверждение особой роли педагогов в непростой для страны период. По словам президента, Россия возвращается к традициям отечественного образования и воспитания. «Для нашего суверенитета это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий», — убежден Путин. Воспитательную работу, по его словам, не нужно ограничивать рамками школы. Путин ждет формирования «целостной системы наставничества для детей и молодежи». Помощниками учителей в ней должны стать ветераны боевых действий. Вице-премьер Татьяна Голикова, по сути, отвечает за то, что должно измениться в работе учителей в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государство в свою очередь должно озаботиться улучшением условий труда педагогов. Путин упомянул о «непрофильной нагрузке» на учителей, о которой неоднократно говорилось и раньше и которую нужно снять, и о четком определении обязанностей классных руководителей, и о молодых кадрах. И, пожалуй, о главной причине, из-за которой на протяжении последних трех десятков лет молодежь отказывается идти работать в школу, — заработной плате. Президент вновь потребовал «предложить системные решения проблемы». «Труд учителя должен оплачиваться по единым понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливается разрыв в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров», — заявил он. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев успел до начала важного совещания решить важные вопросы по телефону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Меры поддержки необходимы и для наставников на производствах. А само звание «наставник», убежден Путин, «должно звучать гордо». «Во все времена напутствия наших великих учителей и наставников были пронизаны верой в своих воспитанников, в свой народ, — подчеркнул президент. — У народа России — колоссальный потенциал. И нам нужно создать все условия, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот в науке, технологиях, на производстве, а от совместных достижений наставников и их учеников зависит и судьба нашей Родины». С этими словами безапелляционно согласился лидер коммунистов Геннадий Зюганов. На Госсовете он заявил, что «в условиях войны Запада против России профессия учителя обретает особый смысл». Он даже привел исторический факт: большинство советских солдат, которые брали Берлин в 1945 году, в мирной жизни были учителями. Уже после окончания Госсовета Зюганов сказал URA.RU, что педагогическое сообщество сегодня — это «армия, это главные помощники [государства]». «Без хорошего учителя, хорошего учебника, глубокого понимания истории и наших великих побед, мы не сможем дальше жить и развиваться. Очень важно то, что президент это делает. Сегодня в первую очередь учителя помогают выигрывать идеологическую войну против Запада», — заявил Зюганов. От министра просвещения Сергея Кравцова на Госсовете ждали прорывных решений, которые позволят улучшить условия работы учителей и повысить их статус Фото: Владимир Андреев © URA.RU Похожего мнения придерживается и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Политолог убежден, что главным итогом Года педагога и наставника и является то, что Россия выигрывает эту идеологическую войну. «Мы продолжаем транслировать нашим детям правильные взгляды. Нам удается убедить их в этом, потому что иначе не было бы столько добровольцев на фронте, — пояснил Журавлев. — У руководства страны есть понимание, что война требует и идеологии, и мировоззрения, и просто знаний — в наше время это даже более важно, чем в 1941-м. Все это школа во многом и обеспечивает. Важно также, что из-за огромного идеологического давления извне не случился развал системы образования». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже занял свое место за столом, когда к нему подошел с вопросом коллега из Забайкалья Александр Осипов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Роль учителей в продвижении идеологической составляющей и смыслов СВО в этом году сильно выросла в свете того, что многие учителя ушли добровольцами на фронт, отметил в разговоре с URA.RU политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. «Кто-то уже вернулся и продолжает преподавать, работать с детьми. Они воспитывают не только потребителей, но граждан страны, которые будут своим трудом создавать Отечество», — пояснил эксперт. Псковский губернатор Михаил Ведерников сказал URA.RU, что многое дают «Разговоры о важном». «Это тот формат, которого не хватало в школах. Дети общаются с военными, участниками СВО и т. д. Я не слышал ни одного отрицательного отзыва об этом формате. Ну, а если кто не согласен с позицией государства, СВО, тот не должен воспитывать наших детей», — убежден Ведерников. Единственная женщина-губернатор Наталья Комарова успела до начала Госсовета поговорить и с первыми лицами страны, и с мэром Москвы Сергеем Собяниным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полезность «Разговоров о важном» с точки зрения донесения правильных смыслов до детей оценила и губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Это эффективный способ. Учителя это видят и понимают, — отметила глава Югры. — Роль учителей трудно переоценить. И важно готовить их к новым условиям и задачам, чтобы они не только хорошо знали свой предмет, но и могли донести до ребенка смыслы, и не дать ему увлечься тем, что может навредить». Ложку дегтя добавил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, несмотря на то, что «роль учителей истории и литературы как пропагандистов, агитаторов и проводников идеологического мэйнстрима возросла, доходы большинства из них не изменились». Насколько денежная мотивация важна для творческого транслирования учителем важных для государства идей, можно судить по примеру Китая, где средняя зарплата учителя, по словам политолога, — 20 тысяч 270 юаней (это более 220 тысяч рублей). Новость по теме Глава Минпросвещения рассказал, как изменится работа учителей в России И все же перекладывать всю ответственность за воспитание подрастающего поколения на учителей не совсем верно, сказал URA.RU губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В первую очередь, отметил он, детьми должны заниматься родители. И в таком тандеме семьи и школы будут воспитываться патриоты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Особая роль учителей в период военной спецоперации обрела четкие черты. В идеологической борьбе с западной пропагандой педагогическое сообщество стало настоящей армией, которая в работе с детьми и подростками защищает Россию — ее историю, традиции и ценности. Это, как объяснили URA.RU эксперты, один из главных итогов Года педагога и наставника. На заседании Госсовета 27 декабря президент Владимир Путин заявил, что это — важная составляющая суверенитета страны. Итоговое заседание Госсовета, на которое в Кремль собралась политическая элита страны, посвятили окончанию Года педагога и наставника. Но прежде чем перейти в зал, где все уже было готово к серьезному разговору, губернаторы приняли участие в акции «Елка желаний». Каждый взял на себя обязательство исполнить три детские мечты. Главы уральских регионов заверили журналиста URA.RU, что обязательно сделают это в последние дни уходящего года. Президент Путин Госсовет начал с поздравлений с наступающим новым годом: все-таки праздничная атмосфера в эти дни царит даже в самом строгом и торжественном зале Кремля — Георгиевском. Путин поблагодарил учителей, наставников, которых «объединяет одно устремление: чтобы дело, в которое они верят, было продолжено». «Чтобы приумножались знания и опыт, сохранялись традиции и ценности, развивались, шли вперед все, кто занимается этим благородным делом, а значит, и вся наша страна», — сказал он. Слова русского педагога Константина Ушинского: «Воспитание, скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории», — Путин привел как подтверждение особой роли педагогов в непростой для страны период. По словам президента, Россия возвращается к традициям отечественного образования и воспитания. «Для нашего суверенитета это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий», — убежден Путин. Воспитательную работу, по его словам, не нужно ограничивать рамками школы. Путин ждет формирования «целостной системы наставничества для детей и молодежи». Помощниками учителей в ней должны стать ветераны боевых действий. Государство в свою очередь должно озаботиться улучшением условий труда педагогов. Путин упомянул о «непрофильной нагрузке» на учителей, о которой неоднократно говорилось и раньше и которую нужно снять, и о четком определении обязанностей классных руководителей, и о молодых кадрах. И, пожалуй, о главной причине, из-за которой на протяжении последних трех десятков лет молодежь отказывается идти работать в школу, — заработной плате. Меры поддержки необходимы и для наставников на производствах. А само звание «наставник», убежден Путин, «должно звучать гордо». «Во все времена напутствия наших великих учителей и наставников были пронизаны верой в своих воспитанников, в свой народ, — подчеркнул президент. — У народа России — колоссальный потенциал. И нам нужно создать все условия, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот в науке, технологиях, на производстве, а от совместных достижений наставников и их учеников зависит и судьба нашей Родины». С этими словами безапелляционно согласился лидер коммунистов Геннадий Зюганов. На Госсовете он заявил, что «в условиях войны Запада против России профессия учителя обретает особый смысл». Он даже привел исторический факт: большинство советских солдат, которые брали Берлин в 1945 году, в мирной жизни были учителями. Похожего мнения придерживается и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Политолог убежден, что главным итогом Года педагога и наставника и является то, что Россия выигрывает эту идеологическую войну. «Мы продолжаем транслировать нашим детям правильные взгляды. Нам удается убедить их в этом, потому что иначе не было бы столько добровольцев на фронте, — пояснил Журавлев. — Роль учителей в продвижении идеологической составляющей и смыслов СВО в этом году сильно выросла в свете того, что многие учителя ушли добровольцами на фронт, отметил в разговоре с URA.RU политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. «Кто-то уже вернулся и продолжает преподавать, работать с детьми. Они воспитывают не только потребителей, но граждан страны, которые будут своим трудом создавать Отечество», — пояснил эксперт. Псковский губернатор Михаил Ведерников сказал URA.RU, что многое дают «Разговоры о важном». «Это тот формат, которого не хватало в школах. Дети общаются с военными, участниками СВО и т. д. Я не слышал ни одного отрицательного отзыва об этом формате. Ну, а если кто не согласен с позицией государства, СВО, тот не должен воспитывать наших детей», — убежден Ведерников. Полезность «Разговоров о важном» с точки зрения донесения правильных смыслов до детей оценила и губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Это эффективный способ. Учителя это видят и понимают, — отметила глава Югры. — Роль учителей трудно переоценить. И важно готовить их к новым условиям и задачам, чтобы они не только хорошо знали свой предмет, но и могли донести до ребенка смыслы, и не дать ему увлечься тем, что может навредить». Ложку дегтя добавил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, несмотря на то, что «роль учителей истории и литературы как пропагандистов, агитаторов и проводников идеологического мэйнстрима возросла, доходы большинства из них не изменились». Насколько денежная мотивация важна для творческого транслирования учителем важных для государства идей, можно судить по примеру Китая, где средняя зарплата учителя, по словам политолога, — 20 тысяч 270 юаней (это более 220 тысяч рублей). И все же перекладывать всю ответственность за воспитание подрастающего поколения на учителей не совсем верно, сказал URA.RU губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В первую очередь, отметил он, детьми должны заниматься родители. И в таком тандеме семьи и школы будут воспитываться патриоты.