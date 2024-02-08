Путин перезагрузит науку в России

Она встанет в один ряд с национальной безопасностью

09 февраля 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Путин призвал, чтобы обновленная Стратегия была связана с вызовами и задачами, стоящими перед страной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин решил модернизировать подход к развитию отечественной научной сферы. Для этого будет обновлен главный в этой области документ — Стратегия научно-технического развития 2016 года. Политологи, опрошенные URA.RU, пояснили, что изменения затронут не только науку, но и всю экономику страны. Но следующие корректировки потребуются уже через меньшее количество времени. Уже с начала года президент не раз затрагивал тему развития отечественной науки. Так, например, Путин встречался с министром просвещения Сергеем Кравцовым, главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым, в Калининграде пообщался со студентами Балтийского федерального университета, провел совещание по вопросу создания в России современных кампусов. Путин заявил, что решение о корректировке Стратегии было принято с учетом глубоких политических, технологических трансформаций, которые происходят в мире Фото: kremlin.ru Открывая заседание совета по науке и образованию 8 февраля 2024 года, президент Путин напомнил значимость современной отечественной науки: «Вся научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для достижения наших национальных целей, для повышения качества жизни людей, для безопасности страны, ее суверенитета и самодостаточности». Потому ключевой задачей нынешнего заседания названо обсуждение обновленной редакции Стратегии научно-технического развития. Путин поручил в недельный срок представить на подпись проект указа об утверждении этого документа. Он напомнил, что Стратегия научно-технического развития по значимости приравнена к Стратегии национальной безопасности. «Решение о корректировке Стратегии было принято с учетом тех глубоких политических, технологических трансформаций, которые происходят в мире, а также беспрецедентного санкционного давления на нашу страну», — пояснил он. Стратегия научно-технического развития России утверждена указом президента в 2016 году. В ней отражены вызовы, которые стоят перед Россией, обществом и экономикой, справиться с которыми можно благодаря развитию науки и технологий. Там также отражены проблемы российской науки, в частности, неготовность общества и экономики к инновациям, сложности по привлечению молодежи в науку. Путин призвал, чтобы обновленная Стратегия была связана с вызовами и задачами, стоящими перед страной, и направлена на достижение технологического суверенитета. Россия, по его словам, должна быть обеспечена собственными технологиями, компонентами и материалами. «Нужно ставить задачу занять ведущие позиции на глобальных рынках», — добавил он. Путин заявил, что общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Те приоритеты, которые обозначены в проекте Стратегии, требуют, в том числе новых подходов к финансированию научной сферы, считает Путин. «Нужно использовать эффективные механизмы при распределении средств, выделяемых на науку <…> По объему государственных расходов на науку наша страна занимает одно из ведущих мест в мире. Общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей. В бюджете на текущий год мы, конечно, прибавили средства на развитие науки. Но те, кто занимается финансированием, да и наукой, понимают, что в реальном выражении расходы на науку все-таки снижаются немножко, немножко снизились, имею в виду необходимую поправку на инфляцию, и в процентах от ВВП», — резюмировал Путин. Внося коррективы в Стратегию научно-технического развития 2016 года, Путин проводит модернизацию научной сферы страны. Но работа ведется с прицелом на развитие всей экономики страны, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «С 2016 года поменялось решительно все. Тогда, несмотря на то, что была дружба с Западом, от которого мы получали все технологические новинки, по задумке реформаторов под предводительством Гайдара, взамен отправляли нефть, газ и другие товары. В 2016 году, когда уже был Крым, санкции, в головах многих чиновников была мысль, что все останется по-старому, по-прежнему будем получать „диковинки“ за нефть и газ. После начала СВО появилось прозрение. Сейчас нефть с газом на Западе не хотят брать, технологические новинки наотрез отказываются поставлять и пытаются запретить другим странам с нами сотрудничать в технологической сфере. Запад прекрасно понимает, что в ракетах микрочипы, и без них они не полетят», — пояснил эксперт необходимость корректировок в стратегии. «Сейчас пришло понимание, что без технологического развития нам придется очень сложно. А технологическое развитие без научно-технической сферы не бывает», — продолжил Поляков. «Президент уже тогда понимал о необходимости технологического развития, тогда уже эти слова звучали. Но казалось, что это слова общие, потому что они звучат красиво. Оказалось, что это не просто слова, а жизненная необходимость, без которой стране выживать будет невозможно». Сопоставляя технологии 2016 года с нынешними, Шпунт предложил сравнить мобильные телефоны 2016 года с современными Фото: Анна Майорова © URA.RU С мыслью о том, что сегодня проводится модернизация научной сферы, согласен и генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Изменение Стратегии приведет к перераспределению внимания государства к науке и деньгам, выдаваемых ей, считает эксперт. Также, по его словам, изменился горизонт планирования, поэтому и потребовались корректировки в документе уже через восемь лет после его выхода. «Вспомните свой мобильный телефон, компьютер 2016 года, сколько тогда было электромобилей на улице. Мир за восемь лет сильно сдвинулся вперед. Нет никаких оснований предполагать, что скорости изменений уменьшатся. Следующие корректировки могут потребоваться уже через меньшее время», — сказал эксперт. Говоря о финансировании научной сферы, Поляков уточнил, что за последние 30 лет она действительно испытывала недостаток в деньгах. «Но если брать на горизонте последних пяти лет, наука стала лучше себя чувствовать, молодежь поверила, что у нас в этой сфере что-то происходит. Стали меньше уезжать, многие вернулись и сейчас работают, получив багаж знаний за рубежом. На голые, нищенские оклады вряд ли бы люди стали возвращаться. Поэтому процесс увеличения финансирования науки уже идет и дальше будет только расти», — добавил он. Шпунт подчеркнул, что развитие науки без участия государства невозможно. В качестве примера эксперт привел феномен американского бизнесмена: «Илон Маск построил SpaceX и крупнейшую в мире частную космонавтику, но возводил ее на государственные деньги. Если бы не было заказов NASA, если бы не было, куда летать этим кораблям и с чем летать, то этой бы империи не существовало, она бы осталась на бумаге». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин решил модернизировать подход к развитию отечественной научной сферы. Для этого будет обновлен главный в этой области документ — Стратегия научно-технического развития 2016 года. Политологи, опрошенные URA.RU, пояснили, что изменения затронут не только науку, но и всю экономику страны. Но следующие корректировки потребуются уже через меньшее количество времени. Уже с начала года президент не раз затрагивал тему развития отечественной науки. Так, например, Путин встречался с министром просвещения Сергеем Кравцовым, главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым, в Калининграде пообщался со студентами Балтийского федерального университета, провел совещание по вопросу создания в России современных кампусов. Открывая заседание совета по науке и образованию 8 февраля 2024 года, президент Путин напомнил значимость современной отечественной науки: «Вся научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для достижения наших национальных целей, для повышения качества жизни людей, для безопасности страны, ее суверенитета и самодостаточности». Потому ключевой задачей нынешнего заседания названо обсуждение обновленной редакции Стратегии научно-технического развития. Путин поручил в недельный срок представить на подпись проект указа об утверждении этого документа. Он напомнил, что Стратегия научно-технического развития по значимости приравнена к Стратегии национальной безопасности. «Решение о корректировке Стратегии было принято с учетом тех глубоких политических, технологических трансформаций, которые происходят в мире, а также беспрецедентного санкционного давления на нашу страну», — пояснил он. Стратегия научно-технического развития России утверждена указом президента в 2016 году. В ней отражены вызовы, которые стоят перед Россией, обществом и экономикой, справиться с которыми можно благодаря развитию науки и технологий. Там также отражены проблемы российской науки, в частности, неготовность общества и экономики к инновациям, сложности по привлечению молодежи в науку. Путин призвал, чтобы обновленная Стратегия была связана с вызовами и задачами, стоящими перед страной, и направлена на достижение технологического суверенитета. Россия, по его словам, должна быть обеспечена собственными технологиями, компонентами и материалами. «Нужно ставить задачу занять ведущие позиции на глобальных рынках», — добавил он. Те приоритеты, которые обозначены в проекте Стратегии, требуют, в том числе новых подходов к финансированию научной сферы, считает Путин. «Нужно использовать эффективные механизмы при распределении средств, выделяемых на науку <…> По объему государственных расходов на науку наша страна занимает одно из ведущих мест в мире. Общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей. В бюджете на текущий год мы, конечно, прибавили средства на развитие науки. Но те, кто занимается финансированием, да и наукой, понимают, что в реальном выражении расходы на науку все-таки снижаются немножко, немножко снизились, имею в виду необходимую поправку на инфляцию, и в процентах от ВВП», — резюмировал Путин. Внося коррективы в Стратегию научно-технического развития 2016 года, Путин проводит модернизацию научной сферы страны. Но работа ведется с прицелом на развитие всей экономики страны, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «С 2016 года поменялось решительно все. Тогда, несмотря на то, что была дружба с Западом, от которого мы получали все технологические новинки, по задумке реформаторов под предводительством Гайдара, взамен отправляли нефть, газ и другие товары. В 2016 году, когда уже был Крым, санкции, в головах многих чиновников была мысль, что все останется по-старому, по-прежнему будем получать „диковинки“ за нефть и газ. После начала СВО появилось прозрение. Сейчас нефть с газом на Западе не хотят брать, технологические новинки наотрез отказываются поставлять и пытаются запретить другим странам с нами сотрудничать в технологической сфере. Запад прекрасно понимает, что в ракетах микрочипы, и без них они не полетят», — пояснил эксперт необходимость корректировок в стратегии. «Сейчас пришло понимание, что без технологического развития нам придется очень сложно. А технологическое развитие без научно-технической сферы не бывает», — продолжил Поляков. «Президент уже тогда понимал о необходимости технологического развития, тогда уже эти слова звучали. Но казалось, что это слова общие, потому что они звучат красиво. Оказалось, что это не просто слова, а жизненная необходимость, без которой стране выживать будет невозможно». С мыслью о том, что сегодня проводится модернизация научной сферы, согласен и генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Изменение Стратегии приведет к перераспределению внимания государства к науке и деньгам, выдаваемых ей, считает эксперт. Также, по его словам, изменился горизонт планирования, поэтому и потребовались корректировки в документе уже через восемь лет после его выхода. «Вспомните свой мобильный телефон, компьютер 2016 года, сколько тогда было электромобилей на улице. Мир за восемь лет сильно сдвинулся вперед. Нет никаких оснований предполагать, что скорости изменений уменьшатся. Следующие корректировки могут потребоваться уже через меньшее время», — сказал эксперт. Говоря о финансировании научной сферы, Поляков уточнил, что за последние 30 лет она действительно испытывала недостаток в деньгах. «Но если брать на горизонте последних пяти лет, наука стала лучше себя чувствовать, молодежь поверила, что у нас в этой сфере что-то происходит. Стали меньше уезжать, многие вернулись и сейчас работают, получив багаж знаний за рубежом. На голые, нищенские оклады вряд ли бы люди стали возвращаться. Поэтому процесс увеличения финансирования науки уже идет и дальше будет только расти», — добавил он. Шпунт подчеркнул, что развитие науки без участия государства невозможно. В качестве примера эксперт привел феномен американского бизнесмена: «Илон Маск построил SpaceX и крупнейшую в мире частную космонавтику, но возводил ее на государственные деньги. Если бы не было заказов NASA, если бы не было, куда летать этим кораблям и с чем летать, то этой бы империи не существовало, она бы осталась на бумаге».