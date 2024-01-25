Путин дал понять, что НАТО не сможет изолировать Россию

Это помогли показать 22 студента

26 января 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Путин встретился со студентами в Татьянин день Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин показал новую точку притяжения для амбициозных российских студентов: несмотря на давление Запада, таким местом должна стать Калининградская область. Комментируя итоги встречи главы государства со студентами калининградских ВУЗов, опрошенные URA.RU эксперты утверждают, что магистральной задачей властей является сохранение и приумножение конкурентоспособного и перспективного молодого сегмента в этом регионе вопреки тому, что анклав окружают недружественные страны. Общение президента со студентами в Татьянин день уже стало традицией. Встречи проходят регулярно с 2016 года. В ходе беседы со студентами российских ВУЗов Путин всегда получает информацию, которую позже применяет для развития страны в целом и высшего образования в частности. Мероприятие в Калининграде не стало исключением. Путин начал встречу с вопроса о том, есть ли у них идеи, связанные с образовательным процессом, и предложения по совершенствованию сферы Фото: kremlin.ru Перед встречей со студентами глава государства осмотрел макет строящегося кампуса Балтийского федерального университета (БФУ) «Кантиана», ввод в эксплуатацию которого намечен на 2025 год. Фокус нового студгородка будет направлен на медицину, IT-сферу, инженерию, химию и педагогику. Общение с молодыми профессионалами президент Путин начал с вопроса о том, есть ли у них идеи, связанные с самим образовательным процессом, и предложения по совершенствованию сферы. Всего за мероприятие успели высказать свои мысли 22 студента. Так, например, предложение прозвучало от студента БФУ Кирилла Пенькова. Он рассказал, что фальсификация исторических фактов и бережное отношение к истории является одной из актуальных проблем современности. В связи с этим Пеньков обратился к Путину с просьбой о создании в Калининградском областном историко-художественном музее военно-исторического центра, где у каждого будет возможность найти информацию о своих родных. «Место подходящее, конечно. Совсем правильная идея, надо поддержать ее. Давайте, если нужно со стороны Федерации что-то сделать, мы сделаем», — поддержал Путин инициативу студента. По словам Путина, в строящихся кампусах предусмотрены жилые блоки для молодых студенческих семей и детские площадки Фото: Размик Закарян © URA.RU Молодая семейная пара студентов рассказала, что не все учащиеся ВУЗов могут позволить совмещать обучение и создание семьи. Колчина Анастасия также посетовала на то, что не все общежития предусмотрены для совместного проживания студенческих семей. «Может, в Год семьи было бы очень символично внедрить новые меры поддержки для студенческих семей. Поддержите ли Вы такие решения?» — спросил супруг, аспират Калининградского государственного технического университета Александр Меньшенин. Путин ответил, что занимается этим постоянно. По его словам, строящиеся кампусы должны решить вопрос, озвученный Колчиной: «В кампусе, о котором мы говорим, да и в других кампусах, о которых я тоже сказал, 25 у нас запланировано до 2030 года, как раз все это предусмотрено: и жилые блоки для молодых студенческих семей, и спортивные площадки, и детские площадки», — пояснил президент. Родионова отметила, что Калининградская область становится регионом для молодых и амбициозных, несмотря на то, что регион отрезан от России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Калининградская область с подачи президента становится регионом для молодых и амбициозных, поскольку там присутствует большое количество производств нового поколения, строятся новые объекты промышленности, пояснила зампредседателя комиссии по молодежной политике Общественной палаты Елена Родионова, и все это несмотря на то, что регион отрезан от России. При этом внимание президента Путина к региону и местным студентам ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъектуры Дмитрий Абзалов связывает с тем, что Калининградская область — самый пострадавший субъект России за последние два года санкционного давления. «После ограничения экспортно-импортных отношений регион, который очень сильно зависит от внешней торговли, серьезно пострадал. Поэтому президент начинает покрывать регионы, в которых либо не был, либо которые находятся в сложной ситуации. Особенно если учитывать, что после встречи со студентами президент провел переговоры по социально-экономическому развитию в регионе», — подчеркнул он. По мнению Асафова, давление со стороны НАТО — еще один повод особого внимания президента к Калининградской области Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Еще одним поводом особого внимания президента к Калининградской области Член Российской ассоциации политических консультантов Александр Асафов называет давление со стороны НАТО. Он пояснил, что в регионе увеличивается количество членов альянса, происходит переброска контингента. «Видим приоритетное внимание президента к Калининградской области. Путин осведомлен о происходящем там. Поэтому, безусловно, поддержка президента регионов, на который осуществляется серьезное давление со стороны НАТО, попытки изоляции, постоянные провокации с применением военных компонентов. Путин дает сигнал, что отчетливо это понимает и уделяет особое внимание региону», — рассказал эксперт. Абзалов также отмечает, что Калининградская область является уязвимым регионом России. На фоне давления Запада, магистральная задача властей в этом субъекте — сохранение конкурентоспособного и перспективного молодого сегмента, поскольку они нужны в условиях научно-технологического перехода страны. «Она случится в ближайшие 4-5 лет. После этого будут научно-технологические изменения, связанные с искусственным интеллектом, автоматизацией, созданием беспилотных автомобилей. Насколько экономики стран за это время подготовятся — от этого зависят перспективы, технологический уклад. Если вы проиграете — останетесь на обочине. Поэтому смысл в том, чтобы сформировать платформу в горизонте 30-го года с целью сформировать основу для технологических решений», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин показал новую точку притяжения для амбициозных российских студентов: несмотря на давление Запада, таким местом должна стать Калининградская область. Комментируя итоги встречи главы государства со студентами калининградских ВУЗов, опрошенные URA.RU эксперты утверждают, что магистральной задачей властей является сохранение и приумножение конкурентоспособного и перспективного молодого сегмента в этом регионе вопреки тому, что анклав окружают недружественные страны. Общение президента со студентами в Татьянин день уже стало традицией. Встречи проходят регулярно с 2016 года. В ходе беседы со студентами российских ВУЗов Путин всегда получает информацию, которую позже применяет для развития страны в целом и высшего образования в частности. Мероприятие в Калининграде не стало исключением. Перед встречей со студентами глава государства осмотрел макет строящегося кампуса Балтийского федерального университета (БФУ) «Кантиана», ввод в эксплуатацию которого намечен на 2025 год. Фокус нового студгородка будет направлен на медицину, IT-сферу, инженерию, химию и педагогику. Общение с молодыми профессионалами президент Путин начал с вопроса о том, есть ли у них идеи, связанные с самим образовательным процессом, и предложения по совершенствованию сферы. Всего за мероприятие успели высказать свои мысли 22 студента. Так, например, предложение прозвучало от студента БФУ Кирилла Пенькова. Он рассказал, что фальсификация исторических фактов и бережное отношение к истории является одной из актуальных проблем современности. В связи с этим Пеньков обратился к Путину с просьбой о создании в Калининградском областном историко-художественном музее военно-исторического центра, где у каждого будет возможность найти информацию о своих родных. «Место подходящее, конечно. Совсем правильная идея, надо поддержать ее. Давайте, если нужно со стороны Федерации что-то сделать, мы сделаем», — поддержал Путин инициативу студента. Молодая семейная пара студентов рассказала, что не все учащиеся ВУЗов могут позволить совмещать обучение и создание семьи. Колчина Анастасия также посетовала на то, что не все общежития предусмотрены для совместного проживания студенческих семей. «Может, в Год семьи было бы очень символично внедрить новые меры поддержки для студенческих семей. Поддержите ли Вы такие решения?» — спросил супруг, аспират Калининградского государственного технического университета Александр Меньшенин. Путин ответил, что занимается этим постоянно. По его словам, строящиеся кампусы должны решить вопрос, озвученный Колчиной: «В кампусе, о котором мы говорим, да и в других кампусах, о которых я тоже сказал, 25 у нас запланировано до 2030 года, как раз все это предусмотрено: и жилые блоки для молодых студенческих семей, и спортивные площадки, и детские площадки», — пояснил президент. Калининградская область с подачи президента становится регионом для молодых и амбициозных, поскольку там присутствует большое количество производств нового поколения, строятся новые объекты промышленности, пояснила зампредседателя комиссии по молодежной политике Общественной палаты Елена Родионова, и все это несмотря на то, что регион отрезан от России. При этом внимание президента Путина к региону и местным студентам ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъектуры Дмитрий Абзалов связывает с тем, что Калининградская область — самый пострадавший субъект России за последние два года санкционного давления. «После ограничения экспортно-импортных отношений регион, который очень сильно зависит от внешней торговли, серьезно пострадал. Поэтому президент начинает покрывать регионы, в которых либо не был, либо которые находятся в сложной ситуации. Особенно если учитывать, что после встречи со студентами президент провел переговоры по социально-экономическому развитию в регионе», — подчеркнул он. Еще одним поводом особого внимания президента к Калининградской области Член Российской ассоциации политических консультантов Александр Асафов называет давление со стороны НАТО. Он пояснил, что в регионе увеличивается количество членов альянса, происходит переброска контингента. «Видим приоритетное внимание президента к Калининградской области. Путин осведомлен о происходящем там. Поэтому, безусловно, поддержка президента регионов, на который осуществляется серьезное давление со стороны НАТО, попытки изоляции, постоянные провокации с применением военных компонентов. Путин дает сигнал, что отчетливо это понимает и уделяет особое внимание региону», — рассказал эксперт. Абзалов также отмечает, что Калининградская область является уязвимым регионом России. На фоне давления Запада, магистральная задача властей в этом субъекте — сохранение конкурентоспособного и перспективного молодого сегмента, поскольку они нужны в условиях научно-технологического перехода страны. «Она случится в ближайшие 4-5 лет. После этого будут научно-технологические изменения, связанные с искусственным интеллектом, автоматизацией, созданием беспилотных автомобилей. Насколько экономики стран за это время подготовятся — от этого зависят перспективы, технологический уклад. Если вы проиграете — останетесь на обочине. Поэтому смысл в том, чтобы сформировать платформу в горизонте 30-го года с целью сформировать основу для технологических решений», — резюмировал эксперт.