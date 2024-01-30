Путин нашел союзника для прорыва в сфере госуправления

30 января 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Путин встретился с президентом РАН Геннадием Красниковым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, что Российскую академию наук (РАН) необходимо привлекать к государственной системе принятия решений. Ученые будут помогать чиновникам отвечать на внутренние и внешние вызовы страны. Как отметил в разговоре с URA.RU политтехнолог Сергей Маркелов, за счет привлечения научных кадров российский лидер готовит технологический прорыв на уровне государственного управления. Встреча Путина и главы РАН Геннадия Красникова состоялась 30 января 2024 года. Она стала подотчетной той, которая прошла 11 ноября 2022 года. Тогда руководитель Академии наук ставил перед собой задачи по повышению авторитета РАН, организации объективной и непредвзятой экспертизы. Однако ключевая — «включение Академии наук в государственную систему принятия решений». Красников отмечал, что перед принятием тех или иных решений правительство могло бы заказывать РАН их независимую экспертизу. На встрече 30 января Красников доложил о результатах проделанной работы: «Мы установили рабочие отношения со всеми ветвями власти и, конечно, с правительством, с премьером. Хотел сказать, что сейчас мы фактически в полтора раза уже больше экспертиз делаем, и в три раза стало у нас больше отрицательных заключений <…> Мы стали экспертировать не только госзадания по науке, но и высокотехнологичные проекты, в том числе десять „дорожных карт“ по квантовым технологиям, по искусственному интеллекту, по новым материалам, по новым системам мобильной связи <…> Мы проводили опросы, и доверие к Академии наук как к институту выросло у нас на 4%», — пояснил глава РАН. В том числе, продолжил Красников, Российская академия наук начала формировать единое научное пространство, проводить совместные оперативные совещания с Минобрнауки, повысилась роль научных советов. «Мы запустили много проектов, в том числе высокотехнологичных научных проектов, сейчас 4,7 млрд [рублей] в год мы сделали для наших научных институтов <…> Начали инициировать масштабные государственные проекты и по микроэлектронике», — рассказал он. Кроме того, Красников воспользовался случаем и напомнил Путину о том, что в 2018 году у РАН отозвали полномочия по экспертизе школьных учебников. Глава государства признался, что упустил этот факт. «Академия наук — главное экспертное сообщество, делали всю жизнь, а потом…», — сказал Красников. Путин ответил, что обсудит этот вопрос с коллегами. За счет подключения научных кадров Путин готовит почву к технологическому прорыву на уровне госуправления — новому подходу к работе власти, считает политтехнолог Сергей Маркелов. По его словам, ученые более свободны, раскрепощены, а также мыслят по-другому и в случае необходимости смогут поправить чиновников. «Чиновники это бумажки, отчеты, то есть живут не в будущем, а в прошлом. А наука — на будущее <…> Такая работа только начинается. Это не быстрый процесс, есть разногласия: денежные и коммуникационные. С учеными трудно договариваться, они будут отстаивать свою точку зрения, бороться за истину. Чиновники же борются за бюджет, экономию, за показать красиво. То есть мышление разное», — пояснил он. Причиной подключения ученых к системе госуправления Маркелов считает продолжительную недовостребованность науки в стране, ученые долгое время оставались на втором плане. «Невнимание к ученым, науке — одно из системных требований, как недостаток работы государства. При этом в отношениях между государством и наукой много головной боли: от заработных плат до поддержки новых разработок. Но президент понимает, что наука нужна во всех аспектах госуправления», — добавил он. «У нас сложилось, что теоретические основы и практическая реализация не пересекаются, системно работают отдельно. Например, хорошая лаборатория в новосибирском университете разработала отличное дорожное покрытие. У нас дорожными покрытиями занимаются отдельные НИИ, а разработка ребят из этой лаборатории никому не нужна. В рамках этих недостатков РАН привлекать начали к министерствам в технологические, промышленные, прикладные, технологические цепочки», — резюмировал Маркелов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, что Российскую академию наук (РАН) необходимо привлекать к государственной системе принятия решений. Ученые будут помогать чиновникам отвечать на внутренние и внешние вызовы страны. Как отметил в разговоре с URA.RU политтехнолог Сергей Маркелов, за счет привлечения научных кадров российский лидер готовит технологический прорыв на уровне государственного управления. Встреча Путина и главы РАН Геннадия Красникова состоялась 30 января 2024 года. Она стала подотчетной той, которая прошла 11 ноября 2022 года. Тогда руководитель Академии наук ставил перед собой задачи по повышению авторитета РАН, организации объективной и непредвзятой экспертизы. Однако ключевая — «включение Академии наук в государственную систему принятия решений». Красников отмечал, что перед принятием тех или иных решений правительство могло бы заказывать РАН их независимую экспертизу. На встрече 30 января Красников доложил о результатах проделанной работы: «Мы установили рабочие отношения со всеми ветвями власти и, конечно, с правительством, с премьером. Хотел сказать, что сейчас мы фактически в полтора раза уже больше экспертиз делаем, и в три раза стало у нас больше отрицательных заключений <…> Мы стали экспертировать не только госзадания по науке, но и высокотехнологичные проекты, в том числе десять „дорожных карт“ по квантовым технологиям, по искусственному интеллекту, по новым материалам, по новым системам мобильной связи <…> Мы проводили опросы, и доверие к Академии наук как к институту выросло у нас на 4%», — пояснил глава РАН. В том числе, продолжил Красников, Российская академия наук начала формировать единое научное пространство, проводить совместные оперативные совещания с Минобрнауки, повысилась роль научных советов. «Мы запустили много проектов, в том числе высокотехнологичных научных проектов, сейчас 4,7 млрд [рублей] в год мы сделали для наших научных институтов <…> Начали инициировать масштабные государственные проекты и по микроэлектронике», — рассказал он. Кроме того, Красников воспользовался случаем и напомнил Путину о том, что в 2018 году у РАН отозвали полномочия по экспертизе школьных учебников. Глава государства признался, что упустил этот факт. «Академия наук — главное экспертное сообщество, делали всю жизнь, а потом…», — сказал Красников. Путин ответил, что обсудит этот вопрос с коллегами. За счет подключения научных кадров Путин готовит почву к технологическому прорыву на уровне госуправления — новому подходу к работе власти, считает политтехнолог Сергей Маркелов. По его словам, ученые более свободны, раскрепощены, а также мыслят по-другому и в случае необходимости смогут поправить чиновников. «Чиновники это бумажки, отчеты, то есть живут не в будущем, а в прошлом. А наука — на будущее <…> Такая работа только начинается. Это не быстрый процесс, есть разногласия: денежные и коммуникационные. С учеными трудно договариваться, они будут отстаивать свою точку зрения, бороться за истину. Чиновники же борются за бюджет, экономию, за показать красиво. То есть мышление разное», — пояснил он. Причиной подключения ученых к системе госуправления Маркелов считает продолжительную недовостребованность науки в стране, ученые долгое время оставались на втором плане. «Невнимание к ученым, науке — одно из системных требований, как недостаток работы государства. При этом в отношениях между государством и наукой много головной боли: от заработных плат до поддержки новых разработок. Но президент понимает, что наука нужна во всех аспектах госуправления», — добавил он. «У нас сложилось, что теоретические основы и практическая реализация не пересекаются, системно работают отдельно. Например, хорошая лаборатория в новосибирском университете разработала отличное дорожное покрытие. У нас дорожными покрытиями занимаются отдельные НИИ, а разработка ребят из этой лаборатории никому не нужна. В рамках этих недостатков РАН привлекать начали к министерствам в технологические, промышленные, прикладные, технологические цепочки», — резюмировал Маркелов.