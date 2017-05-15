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15 мая 2017
15:06  15 мая 2017 0

Актер, звезда фильма «Москва слезам не верит», госпитализирован в тяжелом состоянии

Роль Гоши в фильме "Москва слезам не верит" принесла Баталову народную любовьФОТО: скриншот из фильма "Москва слезам не верит"

Актер Алексей Баталов, известный телезрителям по фильмам «Москва слезам не верит» и «Летят журавли», госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, состояние актера резко ухудшилось после операции по протезированию сустава, которая прошла в феврале этого года. Тогда медики диагностировали у него серьезные постоперационные осложнения. На тот момент врачи оценивали состояние артиста как среднетяжелое, сообщает портал «Дни.ру».

Народный артист СССР Алексей Баталов также является лауреатом Государственной премии СССР (1981 г.), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1966 г.) и Государственной премии России (2005 г.)

Сергей Макеев
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