Режиссер клипов Егора Крида и Басты начал снимать видео для Шамана

Российский режиссер Эльвин Фомин, ранее сотрудничавший с артистами Баста, Jony и Егор Кридом, подчеркнул, что участие в создании клипа для Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов) к международному музыкальному конкурсу «Интервидение-2025» является для него серьезной ответственностью. Он также отметил, что клип на песню «Прямо к сердцу» будет понятен любой аудитории.
«Мы понимаем, что на наши плечи легла большая ответственность. Нужно быть вовлеченным во все детали, потому что это клип для международного конкурса. <…> Я думаю, что клип будет понятен зарубежной аудитории. Так как мы передаем смысл через ощущение», — сказал Фомин в интервью ТАСС.
Фомин также подчеркнул, что специально добавил одну из своих задумок в заключительную часть клипа, чтобы основная идея видеоролика была ясна каждому зрителю. «Мы создали очень классную задумку: в конце клипа слово „любовь“ будет написано на языках всех стран, которые примут участие в конкурсе», — подчеркнул режиссер.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов отмечал, что для «Интервидения» Ярослав Дронов мог выбрать более мелодичную и необычную композицию, однако подчеркнул, что артист обладает сильной энергетикой и способен хорошо выступить с песней «Прямо к сердцу». Сам конкурс пройдет в Москве 20 сентября 2025 года, участие в нем примут представители более двадцати стран.
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