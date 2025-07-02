В Подмосковье опрокинулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие. Фото

В Подмосковье маршрутка с пассажирами опрокинулась после столкновения с авто
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП 79-летняя пенсионерка была госпитализирована
В результате ДТП 79-летняя пенсионерка была госпитализирована Фото:

В Подмосковье маршрутка опрокинулась в результате столкновения с легковым автомобилем. Вследствие ДТП была госпитализирована 79-летняя пенсионерка. Об этом сообщили подмосковные полицейские.

«По предварительной информации, сегодня примерно в 13:45 на 3-м км. автодороги „Суворово-Руза“ произошло столкновение автомобиля марки „Хендэ“ и маршрутного микроавтобуса марки „Луидор“, который от удара опрокинулся. В настоящее время одна пассажирка „Луидора“ 1946 г.р. госпитализирована», — говорится в сообщении telegram-канала «Подмосковная полиция».

Иномарку от удара выбросило в кювет. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины инцидента.

Сегодня стало известно, что на 33-м километре МКАД произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик FAW. В результате аварии погиб человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье маршрутка опрокинулась в результате столкновения с легковым автомобилем. Вследствие ДТП была госпитализирована 79-летняя пенсионерка. Об этом сообщили подмосковные полицейские. «По предварительной информации, сегодня примерно в 13:45 на 3-м км. автодороги „Суворово-Руза“ произошло столкновение автомобиля марки „Хендэ“ и маршрутного микроавтобуса марки „Луидор“, который от удара опрокинулся. В настоящее время одна пассажирка „Луидора“ 1946 г.р. госпитализирована», — говорится в сообщении telegram-канала «Подмосковная полиция». Иномарку от удара выбросило в кювет. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины инцидента. Сегодня стало известно, что на 33-м километре МКАД произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик FAW. В результате аварии погиб человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...