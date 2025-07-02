В Подмосковье маршрутка опрокинулась в результате столкновения с легковым автомобилем. Вследствие ДТП была госпитализирована 79-летняя пенсионерка. Об этом сообщили подмосковные полицейские.
«По предварительной информации, сегодня примерно в 13:45 на 3-м км. автодороги „Суворово-Руза“ произошло столкновение автомобиля марки „Хендэ“ и маршрутного микроавтобуса марки „Луидор“, который от удара опрокинулся. В настоящее время одна пассажирка „Луидора“ 1946 г.р. госпитализирована», — говорится в сообщении telegram-канала «Подмосковная полиция».
Иномарку от удара выбросило в кювет. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины инцидента.
Сегодня стало известно, что на 33-м километре МКАД произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик FAW. В результате аварии погиб человек.
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