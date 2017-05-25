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25 мая 2017
24 мая 2017
16:44  24 мая 2017 3

Ученые научились ставить мертвых фламинго на одну ногу. И посмотрели, сколько они так простоят

Чехия, Прага, разное, зоопарк, фламинго
Тайна фламинго раскрытаФото: Анна Шерстнёва © URA.RU

Исследователи-орнитологи из США смогли поставить на одну ногу умерших фламинго.

Ученые заинтересовались, почему фламинго стоят на одной ноге. Для исследования использовали живых и мертвых птиц, сообщает «Газета.Ru». Оказалось, что если пернатые стоят на одной ноге, в таком положении суставы фиксируются, и птица отлично держит равновесие.

Кроме того, в таком состоянии уменьшается мышечное напряжение, и птицы лучше контролируют температуру тела.

Интересно, что на одной ноге даже трупы фламинго стояли устойчиво. А вот на двух ногах умершие птицы падали.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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