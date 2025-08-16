Кадыров: ВС РФ отбили атаку ВСУ на сумском направлении

Бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России предотвратили попытку украинских военных прорваться через российские опорные пункты на сумском направлении. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Несмотря на интенсивность атаки, наши бойцы сумели удержать позиции и отбить натиск. В ходе боестолкновения ликвидировано пять человек противника», — сказано в сообщении telegram-канала.
Глава Чечни отметил, что в ходе отражения атаки подразделение уничтожило вражеские беспилотники с помощью специализированных антидроновых комплексов. Кадыров также добавил, что по запросу чеченских бойцов силы ВКС России нанесли удары по отступающим украинским военным с использованием авиационных бомб ФАБ, что полностью сорвало повторные попытки атаковать позиции российских подразделений.
