«Матч смертников» завершился ничьей

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» завершили матч пятого тура российской Премьер-лиги вничью — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, сообщает корреспондент URA.RU.
«„Спартак“ сыграл вничью с „Зенитом“ — 2:2», — сообщает корреспондент. Кроме того, он отмечает, что клуб из Санкт-Петербурга после 51 минуты играл в меньшинстве.
В ходе матча отличился нападающий «Зенита» Александр Соболев, забивший гол в ворота своей бывшей команды. Также был отменен гол полузащитника москвичей Жедсона Фернандеша после просмотра VAR.
По результатам пяти туров обе команды пока остаются за пределами первой пятерки турнирной таблицы. После этой ничьи «Зенит» занимает восьмое место, имея в активе шесть очков, а «Спартак» располагается на одиннадцатой строчке с пятью очками.
Ранее бывший российский футболист Александр Бубнов назвал эту встречу «матчем смертников». Он почеркнул, что некоторых «похоронят» сразу, а некоторых великих могут задержать еще, намекая на слухи об увольнении тренеров футбольных клубов «Спартака» и «Зенита».
