14:11 30 мая 2017 0

Основными проблемами, по мнению тюменцев, являются плохие тротуары и отсутствие мест в детсадах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семья, перебравшаяся из Тюмени в Симферополь, поделилась в интервью «Крымской газете» впечатлениями о первом месяце жизни на полуострове. В первую очередь, переезд был связан с работой главы семьи, но не на последнем месте оказались южный климат и близость моря.

Среди других плюсов — обилие зелени в городах; отзывчивость местных жителей; большое количество детских развивающих центров и архитектура, ассоциативно отсылающая в советские времена.

Что касается минусов, то теперь уже крымчане отметили плохое состояние тротуаров и отсутствие необходимой инфраструктуры для маломобильных граждан: «Это одно из негативных впечатлений о городе — в нём абсолютная беда с тротуарами. Так как у нас в Тюмени хорошо работает программа „Безбарьерная среда“: инвалидам по-максимуму создают условия по передвижению. Я вообще не понимаю, как люди передвигаются в Симферополе с детскими колясках, как и инвалиды-колясочники. Пандусы здесь встречаются тоже редко, учитывая рельеф города и большое количество лестниц».

Еще одна проблема — нехватка мест в детских садах. Если в Тюмени к трем годам все желающие дети получают место в дошкольном учреждении, то в Симферополе не является редкостью встретить в парке няню со взрослым ребенком. Причем это не приходить родителей, а вынужденная необходимость.