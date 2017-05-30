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30 мая 2017
14:11  30 мая 2017 0

Тюменская семья, переехавшая в Симферополь, рассказала о плюсах и минусах жизни в Крыму

Крым., горы, мердвень каясы, южный берег крыма, юбк
Основными проблемами, по мнению тюменцев, являются плохие тротуары и отсутствие мест в детсадахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семья, перебравшаяся из Тюмени в Симферополь, поделилась в интервью «Крымской газете» впечатлениями о первом месяце жизни на полуострове. В первую очередь, переезд был связан с работой главы семьи, но не на последнем месте оказались южный климат и близость моря.

Среди других плюсов — обилие зелени в городах; отзывчивость местных жителей; большое количество детских развивающих центров и архитектура, ассоциативно отсылающая в советские времена.

Что касается минусов, то теперь уже крымчане отметили плохое состояние тротуаров и отсутствие необходимой инфраструктуры для маломобильных граждан: «Это одно из негативных впечатлений о городе — в нём абсолютная беда с тротуарами. Так как у нас в Тюмени хорошо работает программа „Безбарьерная среда“: инвалидам по-максимуму создают условия по передвижению. Я вообще не понимаю, как люди передвигаются в Симферополе с детскими колясках, как и инвалиды-колясочники. Пандусы здесь встречаются тоже редко, учитывая рельеф города и большое количество лестниц».

Еще одна проблема — нехватка мест в детских садах. Если в Тюмени к трем годам все желающие дети получают место в дошкольном учреждении, то в Симферополе не является редкостью встретить в парке няню со взрослым ребенком. Причем это не приходить родителей, а вынужденная необходимость.

Сергей Демин
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