Туристический автобус ехал из турецкого Адана на юге страны к водопадам Капузбаши, когда водитель не справился с управлением на опасном участке дороги. В результате ДТП пострадали 26 человек, сообщает RT.
Инцидент произошел в провинции Кайсери во время маневра на крутом повороте. Пострадавшие в аварии туристы были госпитализированы. Данные о пострадавших уточняются. Также остается неизвестным, были ли среди них граждане России. На месте работают правоохранители.
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