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07 августа 2017
06 августа 2017
09:34  07 августа 2017 0

Пять самых бюджетных иномарок в России назвали эксперты

ИННОПРОМ-2016. Первый день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, покупатели, автосалон, автобан, машина
Самые популярные из недорогих иномарок- китайские и японские автомобилиФото: Анна Майорова © URA.RU

Топ-5 самых доступных иномарок на российском автомобильном рынке составило издание Daily-Motor. В лидерах- машины китайского и японского автопрома

Первую строчку рейтинга занял японский седан Datsun on-DO по средней цене в 436 тысячи рублей с 1,6-литровым двигателем мощностью в 82 лошадиные силы.

Второе место заняла китайская версия компактного городского хэтчбэка Ravon R2, он стоит 439 тысяч рублей.

Бронза — у седана той же марки Ravon Nexia, который продается в России по цене 449 тысячи рублей.

На четвертой строчке оказался китайский Brilliance H230 стоимостью 459,9 тысячи рублей в комплектации Comfort.

Замыкает рейтинг Faw Oley за 470 тысяч рублей, пишет телеканал 360.

Ранее Nation news опубликовали список самых популярных в РФ кредитных автомобилей. Его возглавили KIA, Lada и BMW.

Наталья Михалева
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