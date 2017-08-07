Топ-5 самых доступных иномарок на российском автомобильном рынке составило издание Daily-Motor. В лидерах- машины китайского и японского автопрома
Первую строчку рейтинга занял японский седан Datsun on-DO по средней цене в 436 тысячи рублей с 1,6-литровым двигателем мощностью в 82 лошадиные силы.
Второе место заняла китайская версия компактного городского хэтчбэка Ravon R2, он стоит 439 тысяч рублей.
Бронза — у седана той же марки Ravon Nexia, который продается в России по цене 449 тысячи рублей.
На четвертой строчке оказался китайский Brilliance H230 стоимостью 459,9 тысячи рублей в комплектации Comfort.
Замыкает рейтинг Faw Oley за 470 тысяч рублей, пишет телеканал 360.
Ранее Nation news опубликовали список самых популярных в РФ кредитных автомобилей. Его возглавили KIA, Lada и BMW.