В России iPhone 8 Plus можно купить дешевле, чем iPhone 8

Один из новых гаджетов от Apple, iPhone 8+, российские поклонники марки могут получить по более выгодной цене, чем его «младшего брата» iPhone 8.
Есть информация о том, что iPhone 8 Plus можно достать значительно дешевле даже младшей модели с более скромными техническими характеристиками что на «сером» рынке, уточняет агентство Nation News. Официального снижения цен модели ждут уже после выхода в России старшего IPhone X.
В этом году Apple выпустила подряд сразу три новые модели смартфона, в том числе умеющий распознавать лица iPhoneX. При этом значительного улучшения характеристик поклонники бренда не увидели, а потому спрос на новинки Apple уже не так велик, как прежде.