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07 октября 2017
19:50  07 октября 2017 1

В России iPhone 8 Plus можно купить дешевле, чем iPhone 8

iphone 6 plus, айфон, apple, iphone 6, смартфон
Охотники за модными гаджетами могут без потерь продать старый iPhone и взять новыйФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Один из новых гаджетов от Apple, iPhone 8+, российские поклонники марки могут получить по более выгодной цене, чем его «младшего брата» iPhone 8.

Есть информация о том, что iPhone 8 Plus можно достать значительно дешевле даже младшей модели с более скромными техническими характеристиками что на «сером» рынке, уточняет агентство Nation News. Официального снижения цен модели ждут уже после выхода в России старшего IPhone X.

В этом году Apple выпустила подряд сразу три новые модели смартфона, в том числе умеющий распознавать лица iPhoneX. При этом значительного улучшения характеристик поклонники бренда не увидели, а потому спрос на новинки Apple уже не так велик, как прежде.

Татьяна Трушина
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