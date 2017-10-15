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15 октября 2017
20:59  15 октября 2017 0

«Все в ваших силах». Путин на фестивале в Сочи пожелал молодежи изменить мир

Путин считает, что молодые люди могут изменить мир к лучшемуФото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин официально открыл Всемирный студенческий фестиваль в Сочи. В своей речи лидер страны пожелал молодежи всех стран «изменить этот мир, сделать его лучше».

Путина на стадионе встретили стоя и громкими овациями. Он напомнил. что Россия в третий раз принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов, несмотря на то, что меняются отношения в мире, что изменилась политика. Как отметил Путин, фестивальное братство поможет «воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые» мечты и помыслы участников мероприятия, пишет ТАСС.

«Дерзайте! Создавайте свое будущее! Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше! Все в ваших силах!» — пожелал участникам фестиваля российский лидер.

По мнению Путина, молодежь, несмотря на различия в вероисповедании, национальности, политической ситуации в странах, объединяет «общее чувство ценности и цели, стремление к свободе, счастью, к миру и согласию на планете».

Официальное открытие фестиваля, напомним, проходит в Ледовом дворце «Большой» в Олимпийском парке. По заявлению организаторов, ВФМС в Сочи может установить рекорд по количеству участников, на данный момент в город прибыли более 50 тысяч человек.

Нина Калинина
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