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18 октября 2017
20:24  18 октября 2017 0

Врио новосибирского губернатора готов платить штраф за непристегнутый ремень. Но вряд ли найдется гаишник, готовый его выписать

Андрей Травников (слева) не пристегнут ремнем безопасностиФото: скрин "Вести недели"

Недавно назначенный врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников готов платить штраф за непристегнутый ремень. Ранее новосибирцы обратили внимание, что Травников не пристегнулся ремнем безопасности в автомобиле во время интервью для канала «Россия 1».

«Травников действительно допустил это нарушение во время записи телевизионного интервью. Он не только признаёт этот факт, но и готов оплатить штраф ГИБДД», — сообщила местному новостному порталу НГС пресс-служба губернатора.

То, что новосибирцы заметили этот факт, обусловлено большим интересом со стороны горожан к новому губернатору. «Сам по себе факт, что многие люди заметили, что он не пристегнут, а портал НГС даже обратился за комментарием по этому поводу в ГИБДД, не слишком значителен. Но рассказывать о новом врио пока что почти нечего, а люди ждут новостей», — рассказала «URA.RU» местная общественница Олеся Вальгер.

Новосибирский политолог Алексей Мазур в разговоре с «URA.RU» отмечает, что некоторые сибиряки смогут по достоинству оценить жест губернатора, но сомневается, что в регионе найдется гаишник, который будет готов выписать такой штраф.

Андрей Травников был назначен врио губернатора Новосибирской области 6 октября. Это первый «варяг» во главе региона в современной истории Новосибирской области. Ранее свердловский правозащитник и радиоведущий Максим Едрышов обратил внимание на то, что Травников забыл пристегнуться во время интервью в машине.

Станислав Захаркин
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