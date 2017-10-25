21:00 25 октября 2017 0

Ионин занял новую политическую высоту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 25 октября. И вот главные новости к этому часу:

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин стал депутатом Госдумы. Он получил мандат Буркова.

Ушедший со скандалом экс-глава таможни получил новый пост благодаря Медведеву. Дома у Бельянинова силовики нашли миллионы, сейчас он возглавит банк. Как такое возможно?

Собчак устроила перепалку с Поклонской из-за Крыма: «Хорошо, что Наталья больше не прокурор».

Никто не хочет быть свердловским министром. Разбираемся, почему статусные и желанные должности утратили свою притягательность.

«Мне плюнули в лицо и теперь угрожают моей семье». Участник нападения на челябинский проект Алтушкина рассказал, кто его подставил.

«Почти как Путин». В Сети посмеялись над президентом Туркменистана, разъезжающим по столице на коне.