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03 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:45  03 ноября 2017 0

На Украине школьник заминировал автомобиль своего отца-депутата

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, опасность, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Ошибка при изготовлении бомбы сохранила жизни людямФото: depositphotos.com © URA.RU

16-летнего подростка подозревают в покушении на депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого, машину которого заминировали в августе этого года.

Следствие полагает, что сын народного избранника самостоятельно собрал взрывчатку, а после заложил ее в автомобиль. Устройство должно было сработать по звонку дистанционно, пишет Life.ru.

Звонок был совершен, когда депутат вместе с супругой находился в салоне машины, однако взрывное устройство не сработало и все остались живы.

Жвавый обратился в полицию 30 августа, рассказав, что взрывчатка сработала рано утром, когда депутат отвозил в детский сад своего младшего ребенка. Когда мужчина с женой вернулся в автомобиль, произошел хлопок, после чего из-под крышки бензобака повалил дым.

Лев Истомин
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