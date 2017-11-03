На Украине школьник заминировал автомобиль своего отца-депутата

16-летнего подростка подозревают в покушении на депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого, машину которого заминировали в августе этого года.
Следствие полагает, что сын народного избранника самостоятельно собрал взрывчатку, а после заложил ее в автомобиль. Устройство должно было сработать по звонку дистанционно, пишет Life.ru.
Звонок был совершен, когда депутат вместе с супругой находился в салоне машины, однако взрывное устройство не сработало и все остались живы.
Жвавый обратился в полицию 30 августа, рассказав, что взрывчатка сработала рано утром, когда депутат отвозил в детский сад своего младшего ребенка. Когда мужчина с женой вернулся в автомобиль, произошел хлопок, после чего из-под крышки бензобака повалил дым.