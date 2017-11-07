08:46 07 ноября 2017 0

С 8 ноября в России начинают действовать новые правила движения по круговым перекресткам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российским водителям в течение следующих шести месяцев следует крайне осторожно проезжать участки с круговым движением, посоветовал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Участникам дорожного движения потребуется время, чтобы привыкнуть к новым правилам.

С 8 ноября в России начинают действовать новые правила движения на круговых перекрестках. Теперь вводится единый принцип «на круге — главный» — при отсутствии знаков приоритета въезжающие на круговой перекресток водители должны уступать дорогу тем, кто едет по кругу. Координатор «Синих ведерок» считает, что подобное правило требовалось давно, так как на дорогах была «ужасная путаница».

«Половина водителей считали, что главные те, кто на круге, другая половина — что действует правило помехи справа, — сказал общественник. — Это привело к формированию народного правила: первым едет тот, кто наглее. В течение ближайших шести месяцев всем рекомендую проезжать круговое движение максимально осторожно, руководствуясь правилом трех Д: дай дорогу дураку», — цитирует Петра Шкуматова «Коммерсант».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков сказал, что автолюбителям понадобится время, чтобы закрепить единый принцип проезда «на рефлекторном уровне». Впрочем, он считает, что новая норма снизит аварийность на дорогах.

Ранее «URA.RU» писало, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления о смене приоритета при проезде участка с круговым движением и введении новой диагональной разметки. Эксперты посчитали, что изменения ПДД приведут к многочисленным автоавариям по всей стране.