Медведев «существенно» изменил правила дорожного движения в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два постановления, «которые вносят существенные изменения в правила дорожного движения». Об этом председатель российского правительства рассказал на совещании с вице-премьерами в Горках.
В одном постановлении речь идет о смене приоритета при проезде автомобилями дорожного участка с круговым движением, пишет «Федеральное агентство новостей». Теперь въезжающие на кольцо будут уступать дорогу тем, кто движется по кругу. «Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность», — приводит РБК слова Медведева.
Вторым документом Медведев ввел новую диагональную разметку «вафельница». Теперь регионы получат право наносить на перекрестках специальные обозначения, чтобы водителям было легче ориентироваться.