Боевиков ИГИЛ лишили последнего оплота в Сирии

Правительственная армия Сирии освободила последний город страны, который находился под контролем боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Террористов выгнали из города Абу-Кемаль при поддержке российской авиации.
Как сообщает сирийское командование, армия и «союзные силы освободили город Аль-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор». Сообщение приводит портал «Утро.ру». По данным издания, до наступления сирийских войск Абу-Кемаль оставался единственным оплотом ИГ на востоке Сирии.
Как уточняет информагентство Nation News, последние четыре дня российские бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3 наносили удары по объектам боевиков в районе Абу-Кемаля. В сентябре правительственные войска заняли город Дейр-эз-Зор, который находился в блокаде боевиков на протяжении последних трех лет. В октябре был уничтожен оплот ИГ в городе Меядин.