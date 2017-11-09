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09 ноября 2017
16:58  09 ноября 2017 0

Боевиков ИГИЛ лишили последнего оплота в Сирии

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, истребитель, авиашоу
Очередной город Сирии освобожден от боевиков при поддержке российской авиацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Правительственная армия Сирии освободила последний город страны, который находился под контролем боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Террористов выгнали из города Абу-Кемаль при поддержке российской авиации.

Как сообщает сирийское командование, армия и «союзные силы освободили город Аль-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор». Сообщение приводит портал «Утро.ру». По данным издания, до наступления сирийских войск Абу-Кемаль оставался единственным оплотом ИГ на востоке Сирии.

Как уточняет информагентство Nation News, последние четыре дня российские бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3 наносили удары по объектам боевиков в районе Абу-Кемаля. В сентябре правительственные войска заняли город Дейр-эз-Зор, который находился в блокаде боевиков на протяжении последних трех лет. В октябре был уничтожен оплот ИГ в городе Меядин.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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