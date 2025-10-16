Россиянку и ее мужа жестко убили во время ограбления в Армении

Врача и ее мужа убили при ограблении в Армении
Врача и ее мужа убили при ограблении в Армении

В Армении убили врача-эндокринолога из Ростова-на-Дону Марину Айрапетян и ее мужа. Информация об этом появилась в соцсетях. Гибель женщины подтвердила клиника, в которой она работала.

«Ростовский эндокринолог и ее муж жестоко убиты в Армении — супругов расстреляли из охотничьего ружья при ограблении. Перед убийством супругов он расстрелял ещё одну семейную пару на морковном поле», — пишет telegram-канал SHOT.

Соболезнования принесла и медорганизация, в которой работала врач. «Клиника „Давинчи“ с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели врача-эндокринолога, врача УЗИ Айрапетян Марины Мушеговны», — написано на сайте клиники. Коллеги отметили доброту и отзывчивость врача, ее внимательность к деталям и эмпатию к пациентам.

