Сирийский город Абу-Кемаль, всего несколько дней назад освобожденный от боевиков, снова оказался под контролем террористов. В воскресенье, 12 ноября, стало известно, что отрядам запрещенного в России «Исламского государства» удалось выбить из города части сирийской армии.
Как передает информационное агентство Fars, правительственные войска были вынуждены отступить от стратегически важного пункта на границе с Ираком, не выдержав натиска террористов.
По информации источников информагентства, в настоящее время на подступах к Абу-Кемалю идут тяжелые бои, сирийская армия и союзные ей отряды ополченцев пытаются вернуть контроль над городом.
Напомним, об освобождении Абу-Кемаля стало известно в четверг, 9 ноября. Как писало «URA.RU», город, по сути являющийся последним оплотом террористов в Сирии, был оставлен боевиками под натиском правительственных сирийских войск при поддержке с воздуха авиацией ВКС России. Минобороны РФ заявило тогда, что взятие Абу-Кемаля по сути означает провал проекта «Исламское государство».