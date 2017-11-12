{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 ноября 2017
23:38  12 ноября 2017 0

Террористы в Сирии вернули под контроль свой «последний оплот»

США, комета,метеор,сирия, Сирия, карта сирия
Бои за стратегически важный пункт на границе с Ираком снова возобновилисьФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Сирийский город Абу-Кемаль, всего несколько дней назад освобожденный от боевиков, снова оказался под контролем террористов. В воскресенье, 12 ноября, стало известно, что отрядам запрещенного в России «Исламского государства» удалось выбить из города части сирийской армии.

Как передает информационное агентство Fars, правительственные войска были вынуждены отступить от стратегически важного пункта на границе с Ираком, не выдержав натиска террористов.

По информации источников информагентства, в настоящее время на подступах к Абу-Кемалю идут тяжелые бои, сирийская армия и союзные ей отряды ополченцев пытаются вернуть контроль над городом.

Напомним, об освобождении Абу-Кемаля стало известно в четверг, 9 ноября. Как писало «URA.RU», город, по сути являющийся последним оплотом террористов в Сирии, был оставлен боевиками под натиском правительственных сирийских войск при поддержке с воздуха авиацией ВКС России. Минобороны РФ заявило тогда, что взятие Абу-Кемаля по сути означает провал проекта «Исламское государство».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров