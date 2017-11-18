Пожилая японка предстает в самых причудливых позах и ситуациях
Японская пенсионерка Кимико Нишимото стала одним из самых популярных персонажей Сети благодаря своим селфи. 89-летняя японка выкладывает снимки, на которых она запечатлена в непривычных для женщины ее возраста образах.
Фотографии с изображением пожилой японки в самых причудливых позах и ситуациях быстро разошлись по Сети, передает The Sun. Они собирают многочисленные лайки и восторженные отзывы.
Больше всего подписчикам нравится своеобразный стиль Кимико Нишимото: она то изображает пострадавшую в ДТП, то падает с велосипеда, то позирует в костюме гориллы в клетке зоопарка, а на одном из снимков у нее из головы торчит лопата.