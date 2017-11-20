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20 ноября 2017
13:56  20 ноября 2017 3

Социологи провели среди россиян необычный опрос о Путине

Путин на ЧТПЗ и ЭТЕРНО. Челябинск, путин владимир, этерно
Владимир Путин по-прежнему пользуется доверием гражданФото: Пресс-служба губернатора Челябинской области © URA.RU

Социологи обратились к россиянам с вопросом, что им нравится и не нравится в действующем президенте РФ Владимире Путине. Несмотря на то, что минусов в работе главы государства стало больше, рейтинг Путина по-прежнему высок.

15% россиян заявили, что им не нравится в Путине то, что он «не заботится» и «забыл» о простых людях. Путин слишком «мягок по отношению к министрам» и находится во власти своего окружения, считают 10% респондентов, а 7% упрекают президента в том, что он «не борется с коррупцией» и «развел вокруг себя воров». Данные опроса приводит «Левада-центра» на своем сайте.

Россияне также критикуют Владимира Путина за бедность и низкие зарплаты (6%), не нравится соотечественникам многословность лидера (5%), излишнее внимание к внешней политике, обороне, а также игнорирование проблем экономики страны (4%). Еще 3% говорят об авторитарности президента.

К положительным чертам Владимира Путина респонденты отнесли его решительность и мужественность (19%). защиту России от Запада (18%), опыт в управлении государством (16%). И лишь 2% россиян в заслугу главе государства поставили то, что он сумел вернуть России Крым.

В управлении страной, по мнению респондентов (могли давать несколько ответов), президент опирается на силовиков (51%), олигархов (35%), чиновников (31%), а также на руководителей крупных предприятий (26%) и средний класс (22%). Глава государства надеется на народ и культурную элиту страны — об этом заявляют 16% опрошенных.

Социологи спрашивали респондентов, получает ли, по их мнению, Путин «от своего окружения полную и достоверную информацию о положении дел в стране» или же «имеющаяся у него информация неполна и искажена» и от президента скрывают правду. Треть говорит о том, что президент получает полную и достоверную информацию, и 42% считают, что неполную и искаженную.

Опрос «Левада-центра» был проведен 20 — 24 октября 2017 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Респонденты могли дать более одного ответа, их социологи объединили по смыслу, поэтому процент погрешности может составить 3,4%.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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