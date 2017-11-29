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29 ноября 2017
19:50  29 ноября 2017 0

Знаменитый художник поскользнулся на нечищеной дороге в Екатеринбурге и с тяжелой травмой попал в больницу

Интервью с Виталием Воловичем в его мастерской. Екатеринбург, волович виталий
Художник надеется в скором времени вернуться домойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Известный уральский художник Виталий Волович попал в больницу после того, как возле дома поскользнулся и упал. В итоге у 89-летнего художника диагностировали перелом шейки бедра.

«Виталию Михайловичу уже лучше, после операции он переведен в обычную палату. Настроение у него хорошее, можно сказать боевое — он уже хочет выписываться и ехать домой», — рассказали «URA.RU» в окружении художника.

Известно, что Воловичу заменили сустав на металлокерамический имплант.

Волович является заслуженным художником РСФСР, народным художником России. Он стал известен на всю страну благодаря своим иллюстрациям к «Слову о полку Игореве» в 1985 году. Работы художника хранятся в московском музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее в Санкт-Петербурге и во многих иностранных музеях.

Александр Лукманов
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