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02 декабря 2017
16:04  02 декабря 2017 0

В массовой задержке рейсов в Шереметьево обвинили госкорпорацию

Аэропорт Шереметьево. Москва, аэропорт, табло, багаж, туристы, шереметьево
В московском аэропорту задержаны около 100 рейсовФото: Антон Белицкий © URA.RU

Массовая задержка рейсов в Шереметьево в ночь с 1 на 2 декабря связана с тем, что Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации («Госкорпорация по ОрВД») не ввела ограничение воздушного пространства, пишет «Лента.ру».

«Пропускная способность „по воздуху“ в Шереметьево составляет 45 операций, необходимо было заранее вводить ограничение до 30 операций», — пояснил источник в аэропорте информагентству. Специалист отметил, что своевременное ограничение по взлет-посадкам на земле позволило бы избежать массовых задержек рейсов.

В ночь с 1 на 2 декабря в Москве было объявлено штормовое предупреждение. Из-за снегопада в столичных аэропортах было задержано более 100 рейсов. Немалая часть из этого — авиасообщение с уральскими городами. Среди них — Магнитогорск, Челябинск, Сургут, Пермь, Екатеринбург, Новый Уренгой, Тюмень. В Шереметьево даже скопилась очередь из самолётов.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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