Массовая задержка рейсов в Шереметьево в ночь с 1 на 2 декабря связана с тем, что Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации («Госкорпорация по ОрВД») не ввела ограничение воздушного пространства, пишет «Лента.ру».
«Пропускная способность „по воздуху“ в Шереметьево составляет 45 операций, необходимо было заранее вводить ограничение до 30 операций», — пояснил источник в аэропорте информагентству. Специалист отметил, что своевременное ограничение по взлет-посадкам на земле позволило бы избежать массовых задержек рейсов.
В ночь с 1 на 2 декабря в Москве было объявлено штормовое предупреждение. Из-за снегопада в столичных аэропортах было задержано более 100 рейсов. Немалая часть из этого — авиасообщение с уральскими городами. Среди них — Магнитогорск, Челябинск, Сургут, Пермь, Екатеринбург, Новый Уренгой, Тюмень. В Шереметьево даже скопилась очередь из самолётов.