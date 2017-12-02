05:56 02 декабря 2017 0

В Москве задержаны десятки рейсов из-за снега Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково»

Аэропорт «Шереметьево» принял решение о переносе или отмене нескольких десятков рейсов из-за неблагоприятных погодных условий — снега, обледенения, ветра и дождя. На момент подготовки новости, согласно онлайн-табло воздушной гавани, время вылета или прилета скорректировано у 69 рейсов.

Немалая часть из этого — авиасообщение с уральскими городами. Среди них — Магнитогорск, Челябинск, Сургут, Пермь, Екатеринбург, Новый Уренгой, Тюмень. В последнем случае больше всего рейсов (семь) задержано в Домодедово. В числе других городов — Ростов-на-Дону, Краснодар, Красноярск, Анапа.

Отмена больше всего коснулась международных рейсов — Франкфурт, Цюрих, Амстердам, Белград, Барселона, Милан и другие.

Несколько ранее, по состоянию на 00:15 по Москве, было задержано больше сотни рейсов: в аэропорту «Шереметьево» задержали 88 рейсов, в «Домодедово» — 16, а во «Внуково» — 12.