10:41 05 декабря 2017 0

Читатели узнают из книги много нового не только про космос Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пользователи социальных сетей смеются над учебником «Астрономия на пальцах» Александра Никонова, появившимся на прилавках в 2017 году. Представления автора об исторических событиях, стиль изложения и выводы вызвали недоумение у читателей.

Фотографии «Астрономии на пальцах» на своей странице в Twitter опубликовала Наталия Елисеева и написала: «Вот такой учебник астрономии гуляет по сети. И это, мать его, не фейк! Вопрос один: вы совсем с ума сошли? Чему вы учите наших детей?»

На страницах книги, выпущенной издательством «АСТ» можно найти такие утверждения:

«То есть главная заслуга [космонавта Юрия] Гагарина состояла в том, что он согласился рискнуть жизнью с шансом брошенной монетки 50:50. И это еще хорошо, собак вообще не спрашивали…»

«… Когда вождь [имеется ввиду Иосиф Сталин] наконец любезно освободил страну от своего присутствия, откинув раздвоенные копыта в сторону ада».

«Самое поразительное, что до сих пор находятся малоумные люди, которые говорят, будто кровавый диктатор Сталин был хорошим дяденькой и весьма заботился о народе и науке».

Пост Елисеевой за 19 часов набрал 1,3 тысячи репостов, почти 900 лайков. Его прокомментировали более 680 раз. Пользователей возмутило содержимое учебника.

«„Астрономия на сломанных пальцах“ — минимум научного, максимум личного политического мнения», — написал МАС. «Люди недоумевают, что с этим не так: мол, все же верно, называют вещи своими именами. Отвечаем: каким боком эта информация вообще нужна в книжке „Астрономия на пальцах“?» — пишет Эль.

«Астрономию на пальцах» выпустило издательство АСТ. Информацию о книге можно найти на сайте компании. В ней 256 страниц, она написана «для детей и родителей, которые хотят объяснять детям». «Эта книга будет необычайно полезной, потому что она дает гораздо больше школьного курса — интереснее, развлекательнее… и проще!» — гласит аннотация издательства.

Как уже сообщало «URA.RU», Минобрнауки ввело «Астрономию» в число обязательных школьных предметов с учебного года 2017-2018. На сегодня в федеральный перечень входит только один учебник, который можно использовать на уроках — «Астрономия» для 11 класса издательства «ДРОФА».