Дед Мороз отказался от российской пенсии

Дед Мороз тщательно скрывает свой возраст
Главный Дед Мороз России отказался получать ежемесячные выплаты по достижению пенсионного возраста. На пресс-конференции он рассказал, что сотрудники Пенсионного фонда уже пытались оформить для него пенсионный билет.
«Я отказался от пенсии. Когда я только поселился в Великом Устюге, приходили представители Пенсионного фонда, пытались вручить мне пенсионный билет», — цитирует Деда Мороза RT. На вопрос о том, сколько ему лет, волшебник ответил: «Мне столько лет, сколько существует мир».
Также Дед Мороз сообщил, что подготовил на Новый год секретный подарок для президента РФ Владимира Путина. Но каким будет сюрприз, Дед Мороз говорить наотрез отказался, пишет «Федеральное агентство новостей».