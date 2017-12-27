Генштаб Украины подсчитал безвозвратные потери в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по итогам военных действий в Донбассе в 2017 году потеряли около 200 военнослужащих. Об этом сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на украинский Генштаб.
По данным силового ведомства, к 18 декабря 2017 года безвозвратные потери ВСУ — 191 военнослужащий. Под данный термин попадают не только погибшие в ходе военных действий, но и пропавшие без вести и попавшие в плен. Помимо этого сообщается о 174 раненых военных.
Ранее стало известно, что власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР договорились об обмене пленными с украинской стороной. Трехсторонние переговоры между участниками конфликта в Донбассе состоялись в Даниловом монастыре и проходили за закрытыми дверями. Власти Украины освободят 306 человек, а непризнанные республики — 74.