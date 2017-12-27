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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
01:23  27 декабря 2017 0

Генштаб Украины подсчитал безвозвратные потери в Донбассе

Рота специального назначения
За минувший год Украина потеряла почти 200 военнослужащихФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) по итогам военных действий в Донбассе в 2017 году потеряли около 200 военнослужащих. Об этом сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на украинский Генштаб.

По данным силового ведомства, к 18 декабря 2017 года безвозвратные потери ВСУ — 191 военнослужащий. Под данный термин попадают не только погибшие в ходе военных действий, но и пропавшие без вести и попавшие в плен. Помимо этого сообщается о 174 раненых военных.

Ранее стало известно, что власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР договорились об обмене пленными с украинской стороной. Трехсторонние переговоры между участниками конфликта в Донбассе состоялись в Даниловом монастыре и проходили за закрытыми дверями. Власти Украины освободят 306 человек, а непризнанные республики — 74.

Сергей Макеев
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