{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,20
Динамика за 2 недели
Евро 69,09
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2017
25 декабря 2017
15:48  25 декабря 2017 4

Патриарх Кирилл объявил о согласовании обмена пленными в Донбассе

Патриарх Кирилл в Кургане на церемонии освящения закладного камня Троицкого храма, православие, патриарх, патриарх кирилл
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл участвовал в трехсторонних переговорах Украины, Донецка и ЛуганскаФото: Александр Кадников © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о согласовании всех деталей по обмену пленными в Донбассе. Он обсудил эти вопросы с руководством Луганской и Донецкой республик.

В процессе согласования приняли участие руководители самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Александр Захарченко, а также глава общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. Трехсторонние переговоры в Даниловом монастыре длились полтора часа за закрытыми дверями, сообщила «Национальная служба новостей».

«Завершился процесс согласования касательно процесса обмена пленными», — цитирует патриарха Кирилла RT. Власти Украины должны будут освободить 306 человек, а ДНР и ЛНР — 74. Точное время и место обмена пленными будет озвучено лишь 27 декабря, уточняет «Газета.ру». Ранее ДНР и ЛНР заявили о готовности к обмену «всех на всех» и согласовании окончательных списков пленных.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров