Патриарх Кирилл объявил о согласовании обмена пленными в Донбассе

15:48 25 декабря 2017 4

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл участвовал в трехсторонних переговорах Украины, Донецка и Луганска Фото: Александр Кадников © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о согласовании всех деталей по обмену пленными в Донбассе. Он обсудил эти вопросы с руководством Луганской и Донецкой республик.

В процессе согласования приняли участие руководители самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Александр Захарченко, а также глава общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. Трехсторонние переговоры в Даниловом монастыре длились полтора часа за закрытыми дверями, сообщила «Национальная служба новостей».

«Завершился процесс согласования касательно процесса обмена пленными», — цитирует патриарха Кирилла RT. Власти Украины должны будут освободить 306 человек, а ДНР и ЛНР — 74. Точное время и место обмена пленными будет озвучено лишь 27 декабря, уточняет «Газета.ру». Ранее ДНР и ЛНР заявили о готовности к обмену «всех на всех» и согласовании окончательных списков пленных.