Выборы президента России пройдут в 14 городах США

Во время выборов президента России временные участки для голосования будут развернуты в 14 городах Соединенных Штатов, сообщил в пятницу, 29 декабря, посол РФ Анатолий Антонов.
«Там, где есть наши генконсульства, будут открыты избирательные участки, об этом будут проинформированы русскоговорящие граждане Российской Федерации — через средства массовой информации. У нас будет опубликована информация на сайтах как наших генконсульств, так и посольства. В 14 городах США будут развернуты мобильные, временные участки, где граждане Российской Федерации могут проголосовать, в том числе в Сан-Франциско», — пояснил российский посол США, добавив, что голосование в американских городах пройдет досрочно.
Выборы президента России, напомним, пройдут в марте 2018 года. Действующий государственный лидер Владимир Путин объявил о намерении участвовать в политической гонке в качестве самовыдвиженца. 27 декабря он подал документы в Центризбирком, а 28-го ЦИК зарегистрировала группу избирателей, поддержавших его кандидатуру, напоминает RT.