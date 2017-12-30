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30 декабря 2017
06:42  30 декабря 2017 3

Выборы президента России пройдут в 14 городах США

Гимназия 9. Выборы губернатора СО. Екатеринбург, выборы 2017, кабинки голосования
Живущие в США россияне выберут президента России досрочноФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Во время выборов президента России временные участки для голосования будут развернуты в 14 городах Соединенных Штатов, сообщил в пятницу, 29 декабря, посол РФ Анатолий Антонов.

«Там, где есть наши генконсульства, будут открыты избирательные участки, об этом будут проинформированы русскоговорящие граждане Российской Федерации — через средства массовой информации. У нас будет опубликована информация на сайтах как наших генконсульств, так и посольства. В 14 городах США будут развернуты мобильные, временные участки, где граждане Российской Федерации могут проголосовать, в том числе в Сан-Франциско», — пояснил российский посол США, добавив, что голосование в американских городах пройдет досрочно.

Выборы президента России, напомним, пройдут в марте 2018 года. Действующий государственный лидер Владимир Путин объявил о намерении участвовать в политической гонке в качестве самовыдвиженца. 27 декабря он подал документы в Центризбирком, а 28-го ЦИК зарегистрировала группу избирателей, поддержавших его кандидатуру, напоминает RT.

Сергей Демин
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