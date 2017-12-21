04:38 21 декабря 2017 0

Артист даже не подозревал, насколько серьезные последствия могли его ожидать Фото: Личная страница Никиты Джигурды в instagram

Российский актер Никита Джигурда пережил серьезный приступ гипертонии. По словам артиста, медики предупредили его о серьезном риске для здоровья и рекомендовали соблюдать строгий постельный режим.

О недавно произошедшем гипертоническом кризе Джигурда рассказал на судебном заседании по делу о наследстве его погибшей бывшей супруги Людмилы Браташ. Плохое самочувствие стало причиной для обращения актера к судье с просьбой перенести разбирательство. Позже артист признался, что недооценил свое внезапное недомогание: если бы супруга Джигурды Марина Анисина не настояла на вызове медиков, неизвестно, чем бы все закончилось.

«Я отказывался, говорил, что бессмертный. Но приехавшая бригада реаниматологов сказала, что промедление могло закончиться летальным исходом. Меня шатало как пьяного. А давление было 230 на 110, потом 230 на 160. В любое время мог случиться инсульт», — приводит портал Дни.ру слова артиста.

Также Джигурда рассказал, что сейчас старается следовать указаниям врачей. Артисту прописали необходимые лекарства и рекомендовали соблюдать строгий постельный режим. Актер и его семья надеются, что это поможет ему избежать повторения криза.