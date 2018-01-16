18:30 16 января 2018 4

Согласно закону, Путину хватило бы и 300 тысяч подписей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Избирательный штаб президента России Владимира Путина собрал более миллиона подписей в поддержку выдвижения. Для данной процедуры было достаточно 300 тысяч подписей.

Об этом сообщает «Национальная служба новостей» и уточняет, что если бы Путин шел на президентские выборы от партии, то ему нужно было бы собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов сообщил, что при этом сбор подписей продолжается. Дата окончания еще не определена, поскольку число желающих поставить подпись в поддержку действующего президента «очень велико», отметил он.

Кондрашов заявил, что в ЦИК будет отправлено 315 тыс. подписей из общего числа, пишет РБК. Те подписи, которые не войдут в этот лимит, определенный законом, останутся в штабе для возможного формирования потенциальной базы сторонников Путина.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Путина собрал более полумиллиона подписей граждан РФ. Выборы пройдут 18 марта 2018 года.