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17 января 2018
16 января 2018
18:30  16 января 2018 4

Штаб Путина перевыполнил план по сбору подписей. «Лишним» уже нашли применение

XVII съезд партии
Согласно закону, Путину хватило бы и 300 тысяч подписейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Избирательный штаб президента России Владимира Путина собрал более миллиона подписей в поддержку выдвижения. Для данной процедуры было достаточно 300 тысяч подписей.

Об этом сообщает «Национальная служба новостей» и уточняет, что если бы Путин шел на президентские выборы от партии, то ему нужно было бы собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов сообщил, что при этом сбор подписей продолжается. Дата окончания еще не определена, поскольку число желающих поставить подпись в поддержку действующего президента «очень велико», отметил он.

Кондрашов заявил, что в ЦИК будет отправлено 315 тыс. подписей из общего числа, пишет РБК. Те подписи, которые не войдут в этот лимит, определенный законом, останутся в штабе для возможного формирования потенциальной базы сторонников Путина.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Путина собрал более полумиллиона подписей граждан РФ. Выборы пройдут 18 марта 2018 года.

Иван Антонов
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