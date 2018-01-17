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18 января 2018
17 января 2018
20:30  17 января 2018 2

МВД ужесточит наказание для водителей, которые выпивают, чтобы избежать «уголовки»

Клипарт, гибдд, дпс, гаи, ямал, трасса, зима, дорога
Употребление алкоголя в присутствии сотрудника ГИБДД больше не считается «отмазкой» от уголовного делаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В МВД для борьбы с пьяными водителями решили отказаться от практики штрафа за употребление спиртного в присутствии сотрудника ГИБДД после дорожной аварии. В ведомстве предлагают приравнять выпивших после ДТП автомобилистов к тем, кто в момент совершения аварии уже был в состоянии алкогольного опьянения.

В документе, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, МВД предлагает внести изменения в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), приравняв поведение водителей после ДТП с употреблением алкоголя к случаю, при котором водитель был пьян в момент ДТП.

В ведомстве исходят из того, что водители демонстративно выпивают алкоголь в присутствии сотрудников ГИБДД, из-за этого невозможно достоверно выяснить, был ли водитель пьян до этого. В законодательстве штраф за употребление спиртного после аварии предусматривает 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Тем самым нарушители могут избежать уголовного наказания за совершенное ДТП, напоминает портал Life.ru.

Нина Калинина
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