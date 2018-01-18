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18 января 2018
Главные новости Москвы
14:25  18 января 2018 2

Причиной пожара в автобусе, где сгорели 52 человека, могла стать драка

Люди пытались согретьсяФото: «Новости Актобе», «ВКонтакте»

Причиной пожара в автобусе и последовавшей гибели пассажиров в Казахстане могла стать драка в салоне. Пассажиры не поделили паяльную лампу, с помощью которой пытались согреться.

Как пишут «Известия», один из очевидцев трагедии, проезжавший мимо дальнобойщик, пассажиры автобуса пытались согреться при помощи паяльной лампы. «Кто-то что-то там между собой не поделил, пнул баклажку с бензином, она попала на паяльную лампу, и сразу всё пыхнуло в салоне», — цитирует издание слова водителя.

Другие СМИ, в том числе и Казахстана, тоже называют причиной инцидент с паяльной лампой. «Вчера был мороз. Там еще был буран вчера ночью. Это такой проблемный участок дороги. Возможно, что из-за этого согревали», — цитирует телеканал 360 местного журналиста Актар Актилеу.

Другой возможной причиной пожара называют короткое замыкание в салоне. Такое предположение озвучили в департаменте по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, пишет «Русская планета».

Пассажирский автобус внезапно загорелся сегодня утром на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. В салоне находилось 55 пассажиров и два водителя. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться, им оказана медицинская помощь, напоминают argumenti.ru.

Виктор Жуков
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